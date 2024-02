Eleanor : La Réunion sous une influence pluvieuse et houleuse

Ce jeudi 22 février 2024, la tempête Eleanor se trouve à 675 km au nord-est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers l'est-sud-est à une vitesse de 20 km/h. "C'est ce jeudi que le météore doit Eleanor s'intensifier au stade de cyclone tropical", indique Météo France. À partir de vendredi elle devrait commencer à s'affaiblir pour se combler avant la fin du week-end. La Réunion est actuellement en pré-alerte cyclonique. Une alerte jaune fortes pluies sera activée à 14h dans le sud-est, tandis qu'une vigilance jaune vagues-submersions concernera les côtes sud-est et est (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"En fin d'échéance, sous la forme d'un système affaibli, Eleanor devrait reprendre une trajectoire vers l'ouest au sud de la Réunion", ajoutent les prévisionnistes.

En terme d'impact, La Réunion ne devrait subir que des effets indirects du système jeudi et jeudi soir, "avec une influence essentiellement pluvieuse sur la moitié sud et des conditions houleuses sur les côtes est et sud-est", prévient Météo France.

Ce jeudi, "au fil de la matinée, les averses se multiplient sur le Sud, mais les cumuls restent très limité" indique le centre météorologique.

"À partir de la mi-journée, La Réunion se situe en marge des bandes périphériques de la forte tempête tropicale Éléanor, en particulier, au Sud d'une ligne allant de Saint-Leu à Sainte-Suzanne, le temps devient très nuageux à couvert avec de fréquentes averses. Ces averses s'intensifient au fil de l'après-midi, les cumuls engendrés sont significatifs et nécessitent une attention particulière notamment dans les hauts de Saint-Philippe", indiquent les prévisions.

Pour ce vendredi, "après des pluies nocturnes et matinales localement conséquentes sur une bonne moitié Sud du département, une accalmie se dessine au fil de la matinée avec le retour d'éclaircies. L'après-midi, de faibles averses restent toutefois possibles essentiellement dans les hauts du Nord et du Nord-Est", ajoute les prévisionnistes

En conséquence, Météo France place la zone Sud-Est en vigilance jaune fortes pluies / orages et les zones Est et Sud-Est en vigilance jaune vagues-submersions.



Lire aussi - Tempête Eleanor : La Réunion "ne devrait subir que des effets indirects du système" indique Météo France

- La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique -

Le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique" et appelle l’ensemble de la population à se préparer, en tenant compte du week-end, en respectant les recommandations ci-dessous :

• Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France (répondeur : 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 0897 65 01 01 pour le point cyclone), des médias et des communiqués de la préfecture ;

• Vérifier et constituer ses réserves de nourriture, d’eau potable et de médicaments pour les jours à venir. En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux ;

• S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

• Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc. (le kit d’urgence complet)

• Ne pas s’exposer : ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer de plus de 24 heures, ne pas s’approcher du rivage en cas de forte houle, ne pas emprunter les ravines et les lits de rivière, ne tenter en aucun cas de franchir un radier submergé ;

• Vérifier et protéger ses locaux (entreprises, habitations, en vérifiant le fonctionnement des portes, fenêtres, et volets…) ;

• Faire le plein de carburant de son véhicule ;

• Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile ;

• Noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17) ;

• Les malades sensibles (insuffisants rénaux ou respiratoires) sont invités à se rapprocher des organismes de santé ou associations qui les suivent habituellement.

Lire aussi - Tempête Eleanor : La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique à partir de 20 heures

- Maurice en alerte 2 -

"La trajectoire actuelle fait passer le système à une centaine de km à l'Est de Saint-Brandon dans la journée, puis à l'Est de l'île Maurice jeudi (le scenario d'un impact direct sur Maurice s'éloigne de plus en plus)", précise Météo France.

Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies sont possibles entre mercredi soir et jeudi sur l'île soeur.

Un passage potentiel au stade de cyclone qui fait passer Maurice en alerte 2 alerte cyclonique (équivalent à notre alerte orange cyclonique). Les écoles et crèches resteront fermées ce mercredi 21 février.

Il s'agit du deuxième niveau d'alerte des quatre stades du dispositif cyclonique mauricien.

En conséquence, et au vu de la trajectoire prévisionnelle actuelle, les habitants des Mascareignes sont invités à suivre de près l'évolution des prévisions météorologiques.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com