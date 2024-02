Maurice en alerte 3 : l'aéroport de Plaisance fermé, tous les vols suspendus

Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Maurice depuis ce jeudi 22 février 2024. Durant les dernières heures, la forte tempête tropicale Eleanor s'est intensifiée davantage. En conséquence, l’aéroport de Plaisance sera temporairement fermé, mettant à l'arrêt les vols en partance et en provenance de l'île sœur (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Eleanor s'approche dangereusement de Maurice et représente une menace directe pour l'île. Le rayon de vents forts pourrait traverser l'est de l'île vers la mi-journée", notent les prévisions.

"Eleanor devrait passera entre 50 et 100km à l'Est de l'île Maurice ce jeudi avec un scénario d'influence plus ou moins marquée en fonction de la distance au passage. Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies potentiellement torrentielles sont possibles dans les prochaines heures et jusqu'à ce jeudi soir sur l'île sœur."

Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies sont possibles entre mercredi soir et jeudi sur l'île soeur.

Un passage potentiel au stade de cyclone qui fait passer Maurice en alerte 3 alerte cyclonique (équivalent à notre alerte rouge cyclonique).

En conséquence, et au vu de la trajectoire prévisionnelle actuelle, les habitants des Mascareignes sont invités à suivre de près l'évolution des prévisions météorologiques.

