Grand Raid 2024 : et les trailers tirés au sort sont...

Ce mercredi 27 mars 2024, avait lieu le tirage au sort du Grand Raid 2024 et de ses quatre courses : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et la petite nouvelle, le Métis trail Réunion. Un tirage au sort effectué par l'association, sous l'égide de Maître Vincent Meyer, commissaire de justice. Allez voir si votre nom apparaît… et si vous pouvez d'ores et déjà vous préparer pour trois jours de folies (du 17 au 20 octobre prochain) (Photo : www.imazpress.com)

Si les plus chanceux ont été tirés au sort du premier coup, d'autres devront attendre sur une liste à part pour savoir si oui ou non, ils pourront affronter les kilomètres de sentiers et des mètres de dénivelés.

- La Diagonale des Fous -

Course la plus folle du Grand Raid, la Diagonale partira le 17 octobre à 21 heures de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Un trail XXL de 170 km et 10.500 mètres de dénivelés.

- Le Trail de Bourbon -

Avec un départ le 18 octobre de Cilaos, le Trail de Bourbon sera plus court. Au lieu des 109 km de l’édition 2023, le parcours fera cette année 100 km seulement.

La petite dernière sera la plus courte des cinq courses désormais au programme. Elle sera longue de 51,5km avec 2620m D+. Elle partira de Saint-Paul le samedi 19 octobre à 5 heures du matin.

- La Mascareignes -

Trois course, la Mascareignes. Au départ du village d'Hell-Bourg dans le cirque de Salazie, la course prendra le départ le 18 octobre pour une distance de 70 kilomètres.

- Le relai Zembrocal -

Pour ceux qui souhaitent participer à plusieurs, il existe le relai Zembrocal. Le premier coureur partira de Saint-Joseph le 17 octobre pour un parcours de 149 kilomètres.

- La Métis trail de Bourbon -

Petite nouvelle cette année, la Métis trail de Bourbon. Une copurse de 50 kilomètres qui décollera de Saint-Paul le 19 octobre.

Autre innovation encore, les départs par vagues sont supprimées, au profit d’un seul et unique départ, pour la Diagonale (170km, 10 500m D+), le jeudi 17 octobre, sous réserve que "la Mairie de Saint-Pierre fasse les travaux nécessaires sur le sentier du Domaine Vidot" informe l'organisation.

