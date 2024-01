Grand Raid : le retour du Maïdo et une course supplémentaire pour l'édition 2024

Voilà à peine trois mois que l'édition 2023 du Grand Raid a eu lieu, que l'édition 2024 se prépara déjà. Une 32ème année où les quatre courses phares font leur grand retour, plus le plus grand bonheur des traileurs. Mais à la Diagonale des Fous, au Trail de Bourbon, à la Mascareignes et au Zembrocal Trail, s'ajoute une petite nouvelle : la "Metis Trail Réunion". Autres nouveautés, le retour du Maïdo pour sortir du cirque de Mafate. L'édition 2024 marque également la fin du départ par vagues de la Diagonale des Fous à Saint-Pierre (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)