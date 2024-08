JO-024 : la fête a (vraiment) été populaire et elle a fait vibrer la France

Ce dimanche 11 août 2024, a sonné la fin des 33ème Jeux Olympiques qui avaient lieu cette année en France, à Paris. Jamais, depuis bien longtemps, nous n'avions vu une telle ferveur et tels rassemblements autour du sport. Dès la cérémonie d'ouverture, les yeux des français ont brillé, les Français ont eu envie de partager… et tant pis pour les parisien qui ont déserté la capitale, nombreux s'en sont mordus les doigts. Mais que cela soit sur place ou derrière le petit écran, c'est une France réunie, bien loin des guéguerres politiques, qui s'est mobilisée derrière ses athlètes. Une belle image qui restera gravée dans la mémoire de tous. Et ce… même si certains ont tenté d'en tirer profit à leur avantage (Photo AFP)

Durant quinze jours, c'est comme si la France s'était arrêtée pour ne vivre qu'une seule et même chose ensemble : les Jeux Olympiques 2024.

Loin de l'image de société divisée par les élections européennes et législatives. Les JO ont balayé le reste de l’actualité nationale et internationale, plus anxiogène.

L'effusion des Jeux a même presque fait oublier que le gouvernement démissionnaire est chargé des affaires courantes depuis le 16 juillet, et qu'aucune majorité à l'Assemblée n'a émergé du second tour des élections législatives du 7 juillet.

"La France qui rassemble lors de grands événements… une belle joie collective pour des sports dits minimes", peut-on lire en commentaire.

Avis pas risqué : le Parc des Champions est la meilleure idée de #Paris2024, pour les spectateurs comme pour les athlètes???????????? pic.twitter.com/OBJS7HbMmu — France JO 2024 (@FranceJO2024) August 8, 2024

Ces JO sont même qualifiés "de plus beaux de l'histoire".

(Une photo supplémentaire à ajouter au dossier : « les JO de Paris 2024 ???????? sont les plus beaux de l’histoire ») pic.twitter.com/jx9qIGPc6u — Florian Benfaïd (@FlorianBenfaid) August 3, 2024

Les Français ayant été décrit comme : "meilleur public du monde".

On a clairement le meilleur public du monde ! ????????????#JeuxOlympiques #Paris2024 pic.twitter.com/ykjCXAXvwM — Actu JO 2024 (@ActuJO_2024) August 8, 2024

Lire aussi - Pari(s) gagné pour des JO urbains qui "subliment" la Ville Lumière

Lire aussi - De la Seine à la liesse, des JO qui marqueront

- La ferveur a gagné la France -

Des parcs et bars pleins à craquer, une file d'attente pour la vasque olympique, des forces de l'ordre qui jouent au baby-foot ou font le show avec le public.

French spirit, in Games time ????

-

Les Jeux à la française ????



???? #Paris2024 pic.twitter.com/JjQGDXzyub — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

Les sportifs de la délégation française ont aussi eu droit à leur show. Sur son compte TikTok, Iliana Rupert, basketteuse qui participe aux JO de Paris avec l’équipe de France féminine de basket, a partagé la vidéo d’un policier en train de faire la vague debout sur sa moto pendant l’escorte du bus des sportifs.

"Quand on voit ce qu'était le pays il y a trois semaines, un mois, on se dit que ces Jeux arrivent au bon moment", a résumé l'ex-entraîneur à succès du hand français Claude Onesta, devenu manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport.

Cette ferveur populaire, si elle a démarré avec la cérémonie d'ouverture, c'est surtout grâce aux athlètes qu'elle a gagné le pays.

Des multiples médaillés d'or, d'argent, de bronze. Des athlètes malheureux mais que les Français n'ont cessé d'encourager et qui font la fierté de la population.

Lire aussi - La Région apporte son soutien aux handballeurs réunionnais

Antoine Dupont et son équipe qui mettent le feu, un nageur devenu super-héros national, des escrimeuses en or, des judokas solidaires, les frères Lebrun au cœur de toutes les attentions…

On adore la danse de la victoire de l'équipe de France de rugby à sept ! ????@francetvsport @QuelleEpoqueOff #paris2024 pic.twitter.com/wFiuD4VaAQ — France tv (@FranceTV) July 27, 2024

Lire aussi - Rugby à 7 : la drôle de danse de Dupont et des Bleus pour célébrer leur médaille d'or

Qui n'a pas encouragé le jeune prodige Félix Lebrun, alors qu'on se voit encore jouer au ping-pong juste dans son jardin, qui n'a pas encouragé les basketteurs français alors qu'habituellement on ne suit même pas les matchs, qui n'a pas encouragé le combattant du taekwondo, même en ne comprenant pas les règles.

#Paris2024 | ???? FELIX EST EN BRONZE !!



Félix Lebrun a réalisé un exploit en prenant la médaille de bronze du tennis de table À 17 ANS !



Il venge son frère en écrasant le Brésilien Hugo Calderano. Bravo Félix !! ❤️



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/kK4gL5lMur — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

Qui n'a pas entonné La Marseillaise ou encore "Que je t'aime", la chanson de ces JO.

Tout le monde veut voir Léon, à la piscine ou dans son écran. Même lors des autres disciplines, le public - et forcément du coup les athlètes en compétition – s'arrêtent pour célébrer le "roi Léon".

Un nageur resté humble mais qui reconnaît : "j’ai kiffé (à la piscine) parce que je voyais la joie des Français dans leurs yeux. Je vois que j’ai apporté un peu de bonheur au pays donc c’était cool".

Et pourtant, alors que la natation, l'athlétisme ou le judo sont souvent les stars des Jeux, cette année, même les sports qui parfois rassemblent peu – hormis les connaisseurs – ont attiré les foules.

- La presse étrangère ne tarit pas d'éloges -

Même la presse étrangère et les touristes pour qui les Français sont souvent des râleurs, s'étonne.

Métamorphosée pour les JO, Paris séduit sur tous les plans



Une ambiance sans pareille, un espace public magnifié, des transports qui roulent…



Les touristes sont subjugués depuis la cérémonie d’ouverture



➡️ https://t.co/SbmPWbMZG6 pic.twitter.com/c9Jhxa2j8E — Le Parisien (@le_Parisien) August 6, 2024

De l'Espagne au Brésil en passant par les Etats-Unis ou encore l'Australie, les journalistes racontent leur expérience, dans ce que la plupart considèrent comme "les JO les plus spectaculaires de tous les temps".

"Il faut l’avouer, certains sites sont juste incomparables dans le monde, comme le beach-volley au pied de la tour Eiffel. Quel décor ! Ça a fait des jaloux quand j’ai posté des photos", s'extasie Celestine Karoney, ex-présentatrice à la télévision kényane et désormais rattachée à la BBC.

"La plus grande surprise des JO de Paris: même les Français ne trouvent plus à se plaindre!" écrit le Wall Street Journal.

"En France, j'ai le sentiment que les gens connaissent plus de sports que les Brésiliens, analyse Antonio Chamorro d'ESPN Brasil, qui suivait les épreuves à Rio en 2016. Chez nous, certaines disciplines ne bénéficiaient pas de la même atmosphère. Là, tous les stades sont pleins", rapporte France Info.

- Emmanuel Macron omniprésent -

Toutefois, même si cette ferveur était bien présente, retour à la réalité désormais.

D'autant que la classe politique n'était jamais bien loin dans les tribunes, à l'image du président Macron qui n'a manqué aucune occasion de se montrer lorsque les athlètes remportaient une médaille.

Photos, tweets... pour la classe politique, il y avait une envie d'exister avec certainement un enjeu : ne pas disparaître totalement pendant la "trêve olympique". Une mission prise très à cœur par Emmanuel Macron depuis le début de la compétition.

Vous l'avez fait avec panache ! Vous donnez aux Français leur première médaille d'or de ces Jeux ! BRAVO à l'équipe de France de Rugby. pic.twitter.com/6K95E5q1CE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 27, 2024

De Versailles où se tenait les épreuves d'équitation, à l'Arena du Champ-de-Mars, le président a réalisé un vrai marathon pour être partout.

Il fut également tout aussi visible lors du sacre de Teddy Riner.

Le Roi Teddy.



Félicitations pour cette finale grandiose et ce quatrième titre olympique ! Fierté française. pic.twitter.com/8LIpT1ReBb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 2, 2024

Pour les épreuves de judo, Emmanuel Macron s'est montré, consolant Romane Dicko, la judokate championne du monde 2022, grande favorite des JO qui échoue en demi-finale. Une scène qui n'est pas sans rappeler une autre accolade entre le président et le footballeur Kylian Mbappé, après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

#Paris2024 : Emmanuel Macron encourage, célèbre et s’affiche avec les héros des Jeux. Un poil trop ? pic.twitter.com/hGRubhAMYC — Libération (@libe) August 7, 2024

Présent en tribune, deux autres membres du gouvernement démissionnaire qui ne se ménagent pas pour exprimer leur joie sur les réseaux sociaux : Gabriel Attal et sa collègue des sports Amélie Oudéa-Castéra.

- Dur retour ou pas à la réalité -

Désormais, les Jeux sont terminés, la ferveur emportée peut-être avec eux.

La joie française risque peut-être de retomber, alors que le contexte politique de la France reste incertain, marqué par l'attente d'un nouveau gouvernement.

Même si la France a brillé par sa réunion autour du sport, la vie chère, l'insécurité, les tensions internationales… restent toujours eux, bien présents.

Les Jeux ont-ils été seulement une parenthèse joyeuse et légère ? Une respiration après des semaines en apnée politique ? Ou bien est-ce le signe d'un renouveau français, plus positif et rassembleur ?

Nous-mêmes, journalistes, avons vécus ces 15 jours de très près, entre articles et soutien aux athlètes, tous devant nos écrans à encourager la France. Ces instants de ferveur populaire vont nous manquer. Mais ce qui est certain, c'est que la France n'oubliera - on ne l'espère pas - de sitôt cette union.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com