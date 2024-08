La Région apporte son soutien aux handballeurs réunionnais

Ce mercredi 8 août 2024, la Région Réunion apporte son soutien aux handballeurs réunionnais Melvyn Richardson et Dika Mem, présents aux Jeux olympiques 2024. La collectivité rappelle que la défaite fait partie du sport et leur souhaite d'en revenir plus forts. Nous publions le post ci-dessous (Photo : AFP)