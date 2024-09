La gauche gagne les législatives, la droite s'installe Matignon et Macron maintient son cap politique

Emmanuel Macron a tranché : ça sera Michel Barnier à Matignon. Un homme de droite, 51 ans de carrière politique dans les bagages, fidèle Républicain, et donc membre d'un parti arrivé quatrième lors des élections législatives anticipées. Une nouvelle entourloupe du Président, qui, refusant le moindre changement de cap de sa politique, bafoue le résultat des urnes et méprise une fois de plus le peuple français (Photo rb/www.imazpress.com)

"Je fais le pari de l’audace, de la modernité, et du renouvellement" disait Emmanuel Macron en 2017. Les temps ont bien changé depuis. En choisissant un homme entré en politique en 1971, issu de la droite dure, le Président acte – enfin – son horreur des politiques de gauche.



Une majorité des Français ont voté, que cela lui plaise ou non, pour plus de justice sociale, de meilleures conditions de travail, une augmentation de salaire, un réarmement des services publics. Bref, tout ce qui faisait briller la France avant des décennies de démantèlement des services publics et des acquis sociaux – la droite en première ligne dans cette bataille contre les plus précaires.



On savait déjà qu'Emmanuel Macron n'aimait pas les pauvres, les minorités, les chômeurs, bref tout ce qui ne rentre pas dans le moule de la "start up nation" qu'il chérit tant. On ne pensait cependant pas que cela mènerait à la nomination d'un homme issu d'un parti n'ayant remporté que 38 sièges à l'Assemblée nationale et ne représentant que 5,4% des votes. Très loin donc de la tradition républicaine.



Exit d'ailleurs le "barrage républicain". Après avoir grandement bénéficié du retrait de nombreux candidats du NFP pour faire barrage au RN, le parti présidentiel s'est reposé sur…ce même RN pour choisir son Premier ministre.



Comprenez que l'extrême-droite est infréquentable uniquement avant les élections, pour pouvoir bénéficier du report des voix de gauche. Une fois les élections passées, ils ont le droit de vie ou de mort sur le choix du Premier ministre. Plutôt s'allier à l'extrême-droite que de revenir sur son héritage politique.

Et quel héritage…Après le soulèvement électoral auquel nous avons assistés lors de ces législatives, difficile d'imaginer que tous ces jeunes, tous ces désabusés de la politique qui se sont déplacés aux urnes le feront de nouveau. Quel intérêt ?



La bonne nouvelle pour le Président, c'est que Michel Barnier a en tout cas tout pour plaire à l'extrême-droite, ses positions sur l'immigration étant largement RN-compatible.



En attendant, le nouveau Premier ministre s'est engagé ce jeudi, lors de la passation de pouvoir, à travailler avec "toutes les forces politiques représentées". Insistant fortement sur le "tous". Il aussi promis de "dire la vérité", de travailler différemment que ce qui a été fait ces dernières années, et n'a, pour changer, pas oublié les Outre-mer.



Les Français en général et les Ultramarins en particulier sauront sans doute lui rappeler ses engagements



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com