Le nouveau locataire de Matignon se dit "attaché aux outre-mer"

Michel Barnier, 73 ans, a été nommé Premier ministre. Il succède à Gabriel Attal, 35 ans. La France passe donc de son plus jeune à son plus âgé Premier ministre. Marié et père de trois enfants, il a été député et président du conseil général de Savoie. Il a aussi été quatre fois ministre, deux fois commissaire européen et enfin négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit. Venu à La Réunion en 2021 lors de la campagne des présidentielles, en 2007 - alors ministre de l'agriculture et de la pêche - et en 2004 en tant ministre français des Affaires étrangères, il avait voulu : "témoigner de (son) attachement aux outre-mer". Il reste à savoir s'il s'agissait d'un simple effet de manche ou de la manifestation d'une réelle volonté de prise en compte des problématiques des territoires ultramarins (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Le président de la République a nommé Monsieur Michel Barnier Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français" a annoncé l'Élysée dans un communiqué de presse publié jeudi aprs-midi.

- "Attaché aux Outre-mer" -

La Réunion n'est pas inconnue pour Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre était déjà venu dans l'île en novembre 2021, lors de la campagne pour la présidentielle.

Candidat malheureux à l'investiture de Les Républicains (LR), il était venu dire "son attachement aux outre-mer, notamment à La Réunion" et apporter sa "vision de la situation de la France et de l'Europe et exposer (son) programme politique".

"L'outre-mer est une chance pour la République et pour la France, il faut rentrer dans une logique de projet. On voit bien les atouts que peuvent apporter ces territoires au pays mais aussi à l'Union européenne" avait-il souligné à l'époque. Écoutez.

Lire aussi - Michel Barnier : "je veux témoigner de mon attachement aux outre-mer"

En 2007, c'est en tant que ministre de l'agriculture et de la pêche que Michel Barnier était venu sur notre île. L'occasion d'assurer les élus politiques et économiques du "soutien" du gouvernement français et de la "compréhension" de la commission européenne quant aux spécificités de La Réunion.

Michel Barnier, rassurant, avait souligné "la pêche réunionnaise est un secteur dynamique que le gouvernement veut accompagner et soutenir, en particulier dans le cadre de la Zone Franche Globale d'activité et du projet d'île laboratoire vert". Poursuivant "La Réunion à la chance de pouvoir utiliser durablement un Océan sans problèmes de ressource, il faut la saisir pour bâtir ici un projet de pêche durable d'excellence".

Lire aussi - Michel Barnier à La Réunion

Pour sa première visite, Michel Barnier, ministre français des Affaires étrangères et ancien commissaire européen, avait effectué une visite officielle d'une dizaine d'heures à La Réunion en mai 2004.

Lire aussi - Michel Barnier à La Réunion

- Un homme au CV politique bien rempli -

Cet homme de droite de filiation gaulliste devient le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. Doté d'un CV politique bien rempli, il a été : député, président du conseil général de Savoie, quatre fois ministre, deux fois commissaire européen et enfin négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit.

Michel Barnier rappelle volontiers qu'il est un "montagnard", une manière pour lui de transformer en atout ce qui, en France, peut constituer un handicap: ne pas faire partie du sérail parisien et ne pas sortir de l'ENA mais, dans son cas, de l'Ecole supérieure de commerce de Paris.

Lire aussi - Michel Barnier, le négociateur du Brexit qui aspire à devenir prophète en son pays

"Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le Président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement" dit le communiqué de l'Elysée.

Le premier défi du nouveau locataire de Matigon est fixé à octobre prochain. Il s'agira pour lui de de passer l'épreuve de la présentation du budget sans être renversé par la motion de censure que - sauf grande surprise - devrait déposer le NFP.

Gabriel Attal, plus jeune Premier minstre de la Ve République a tenu huit mois à la tête du gouvernement. Michel Barnier, plus âgé Premier ministe de la Ve République tiendra-t-il plus que quelques semaines ?

Il ne semble pas très risqué de répondre "non".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com