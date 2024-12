La Poste : les mangues péi s'exportent à nouveau dans les colis postaux

En cette fin d'année 2024, La Poste et son partenaire Siva industrie décident de renouveler l'expérience de l'exportation par colis des mangues péi vers l'hexagone. Après la ville du Port, La Poste met en place un nouveau site d'envoi de colis à Saint-Denis afin de permettre aux résidents du Nord et de l'Est d'envoyer leurs fruits le plus rapidement et efficacement possible à leurs proches. (Photo : www.imazpress.com)

La Poste renouvelle cette année la mise en œuvre de dépôts de colis express et sa collaboration avec Siva industrie pour permettre aux Réunionnais.es de faire plaisir à leurs proches. L'objectif de La Poste et de Siva Industrie est de pouvoir desservir au mieux et rapidement les mangues aux destinataires.

- La mangue à nouveau dans les colis -

Robin Béchard, directeur exécutif adjoint de la Poste de La Réunion en charge du développement et de l'animation commerciale multibranche : "L'idée est de renouveler l'expérimentation des colis de mangues que nous avions mise en place au Port et nous souhaitons donc offrir à nos client réunionnais.es un parcours simplifié, puisque nous sommes en plein pic de période de fruits qui partent vers l’hexagone. Le gros avantage est que la mangue s'exporte de nouveau." explique t-il.

Il reprend en disant que "La nouveauté est de mettre en place un parcours client qui est pris en charge directement. Afin de faciliter les envois de fruits en colis."

Siva Grondin, co-fondateur de Siva industrie : Nous avons une nouvelle machine qui a été mise en service et qui possède de nouveaux modules qui permettent un bon traitement des fruits en respectant les règles de conditionnement. Et d'autre part, de limiter nos écarts de tri (les déchets alimentaires suite à un traitement)."

Il souligne "On veut des fruits sains, mais aussi des fruits de qualité pour que le client puisse être le plus satisfait possible."

- Des mouches pas toujours comodes -

Depuis 2017, la mouche orientale des fruits (dorsalis) est un problème à La Réunion. Ces mouches peuvent provoquer des pertes de production pouvant aller jusqu'à 100 %. Ces mouches touchent principalement les mangues et les agrumes à La Réunion, mais pas que.

Siva Grondin, co-fondateur de Siva industrie : "La mouche orientale des fruits (dorsalis) continue de sévir sur le piment, les mangues, les agrumes. Nous avons déjà démarré des travaux de recherche, pour les agrumes et les piments, les résultats sont prometteurs", explique t-il.

Il reprend "Pour limiter le véhicule de cette mouche jusqu'en France, nous allons chercher les fruits chez le producteur, on les ramène dans notre laboratoire, on les passe en machine afin de les traiter et on les trie. Une fois traités, ils sont conditionnés de sorte à ce que l'infestation ne soit plus possible, à base de vapeur d'eau. Si le fruit n'est pas traité, il n'est pas envoyé. Le traitement n'est que pour les mangues. Nous avons déjà commencé à travailler sur l'ananas pour son exportation."