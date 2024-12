Le couperet de censure prêt à couper la ligne de vie du gouvernement

C'est l'heure de vérité pour le gouvernement Barnier, après avoir déclenché l'article 49.3 pour tenter de faire passer en force le budget 2025 de la Sécurité sociale. Les deux motions de censure déposées par le NFP et le RN seront examinées et votées ce mercredi 4 décembre 2024, en fin de soirée. Le gouvernement (encore) en place agite le spectre de l'apocalypse pour éviter la censure. Mais il est fort probable qu'elle soit votée, que le gouvernement tombe et que la France s'enfonce un peu plus dans la crise politique majeure provoquée par dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron (Photo AFP)

A écouter le gouvernement, la France pourrait plonger dans le chaos. Il n'y aurait plus de salaires pour les fonctionnaires, plus de cartes vitales pour les malades…Les ministres n'ont rechigné devant aucune exagération pour tenter d'éviter le dépôt des motions de censure. En oubliant de préciser que cela fait quelques mois que le pays est déjà enfoncé dans une crise politique profonde.

Lire aussi - Menace de censure : "c'est le pays qu'on met en danger", estime le ministre de l'Economie



En réalité, sans vote d'un budget 2025, "le budget précédant sera mis en œuvre au jour le jour si rien n'est voté" rappelle Christiane Rafidinarivo, politologue, chercheuse associée au LCF – Université de La Réunion et au Cevipof Sciences Po.

- Le gouvernement agite le spectre de l'apocalypse -

"Si l'on parle de shutdown, on ne l'a jamais expérimenté mais pour l'instant on n'en est pas là, car c'est probablement le budget précédant qui va fonctionner jusqu'à ce qu'une issue politique du budget soit trouvée", avance-t-elle.



"Il n'y aura pas de shutdown", assure de son côté le député Frédéric Maillot. "Tout est calculé pour que l'économie ne s'effondre pas", ajoute-t-il.



Pour le député Philippe Naillet, "c'est simple, on repartira sur le projet de loi finance de 2024". "Dans un deuxième temps, après la nomination du nouveau gouvernement, il y aura certainement un PLF rectificatif", avance-t-il.



Une situation qui n'est pas idéale, mais qui est loin d'être aussi apocalyptique que certains politiciens l'ont laissé entendre ces derniers jours.

Lire aussi - Après le 49.3 : les motions de censure du Nouveau front populaire et du Rassemblement national examinées mercredi soir

- Pas de suppression de postes professeurs, pas de report de l'indexation des retraites -

Concrètement, ne pas voter le PLF 2025 reviendrait à ne pas mettre en place plusieurs mesures polémiques, qui ont mené à ces dépôts de motion de censure : pas de suppression de 4.000 postes de professeurs, pas de report de l'indexation des retraites sur l'inflation, pas de baisse de budget des collectivités, et surtout, pas de baisse des crédits pour les Outre-mer.



Cela empêche cependant aussi l'application de certaines mesures qui étaient attendues, notamment des efforts fiscaux (temporaires) pour les très grandes entreprises françaises.



Un budget imparfait, qui n'améliorera pas la dette de la France, mais qui ne mènera sûrement pas à ce que les fonctionnaires ne soient pas payés.



Cette absence de buget "pourrait mener à une défiance de la part des marchés financiers et des acteurs économiques", note cependant Christiane Rafidinarivo. "Ce qu'il ressort de tout cela, c'est que les Français ont de moins en moins confiance en la classe politique. Et c'est cela qui est inquiétant, car si l'on a plus confiance dans les institutions, cela empêche les institutions de fonctionner", observe-t-elle.

- Une censure, et après ? -

La motion de censure déposée par le NFP a toutes les chances d'être adoptée puisque le RN a annoncé la soutenir. Sauf coup de théâtre, le gouvernement devrait donc tomber ce mercredi soir. Quelle suite, donc ?



Le NFP le martèle, "il faut revenir à la gauche, qui doit incarner un parlementarisme renouvelé".



"Je note que Michel Barnier n'a jamais recherché le compromis avec les forces de gauche. Quand on a pas de majorité, on cherche le compromis", rappelle Philippe Naillet. "Il a cajolé le RN, et aujourd'hui, c'est le RN qui fait tomber Barnier."



Emmnanuel Macron, "avait justifié son refus de nommer Lucie Castets par le fait que le budget ne passerait pas. Aujourd'hui, il ne passe pas non plus, c'est donc le moment de se tourner vers la gauche pour trouver des compromis", estime le député.



"Pour nous, cette motion de censure est la preuve d'une dissolution anticipée ratée", abonde Frédéric Maillot. "François Hollande disait, on ne dissout pas s'il n'y a pas crise. Pourtant, en juin 2024, il n'y avait pas de crise, seulement un parti arrivé en tête des élections européennes, et la voix du peuple qui disait à Macron : on ne veut plus de vous".



"Il a réagi à chaud et de façon brutale, et la seule chose qu'il a réussi à faire c'est de faire progresser le RN qui occupe la meilleure place, qui est celle de faire ou de défaire le roi", rappelle-t-il.

- Responsable de la crise politique Macron ne veut pas de la gauche -

En cas de dissolution, reviendra donc sur la table la question de Matignon. Michel Barnier sera-t-il renouvelé au poste ? Emmanuel Macron s'obstinera-t-il à nommer une personnalité encore plus à droite pour satisfaire le bloc central et le RN à la fois ? La gauche pourrait-elle vraiment décrocher Matignon ?



D'après plusieurs médias nationaux, Emmanuel Macron "ne verrait pas la solution à gauche", comme depuis le début de son premier mandat. Rien de très surprenant là-dedans.



Lucie Castets, proposée par le NFP lors des tractations qui ont suivies les législatives anticipées pour le poste de Première ministre, ne semble d'ailleurs plus faire consensus parmi les divers partis de la coalition de gauche.



"Aucun groupe n'est majoritaire, c'est ça la réalité. Mais la gauche est arrivée en tête, il faut lui faire confiance. A nous, ensuite, de rechercher le compromis texte par texte", appelle Philippe Naillet.



"Il faut aussi rechercher les soutiens auprès de ceux qui ont bénéficié du front républicain pendant les élections", estime-t-il. "Il serait temps que ces derniers choisissent la gauche sur certains textes, on ne peut pas bénéficier du front républicain, et en même temps compter sur le RN dans l'Hémicycle. Il faut clarifier les choses."

Lire aussi - Déjà très affaibli, Macron face à la mission impossible de l'après-Barnier



Le chaos, craint par tant de ministres, semble en tout cas s'être déjà installé à l'Assemblée nationale depuis quelques temps déjà.



Et le responsable de cette crise, "c'est Macron", lance Philippe Naillet, à l'instar de ses collègues de gauche. "Il a provoqué la dissolution, à refuser de nommer ceux qui sont arrivés en tête, et a composé un gouvernement de battus à la merci du RN dès le premier jour".



Une stratégie qu'il ne semble pas vraiment enclin à modifier.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com