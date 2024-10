Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer

Le mardi 1er octobre 2024, Michel Barnier, Premier ministre, a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Évoquant les Outre-mer, il a promis du "dialogue" et de la "concertation". Dans la foulée il a annoncé qu'il réunirait le comité interministériel des Outre-mer (Ciom) "durant le premier trimestre 2025 ". Mise en place depuis 2019 cette instance ambitionne d'améliorer la vie des Ultramarins grâce à 72 mesures. Un voeu pieux sans réelle concrétisation à La Réunion où le taux de pauvreté frôle les 37% (Photo www.imazpress.com)

Aucune avancée tangible sur la vie au quotidien et économique des Outre-mer ne semble avoir été effectuée par le Ciom depuis son lancement officiel le 22 février 2019 sous le gouvernement d'Édouard Philippe avec Annick Girardin au ministère des Outre-mer.

Il aura fallu attendre le 18 juillet 2023 avec Élisabeth Borne à Matignon pour que soient présentées 72 mesures censées répondre aux enjeux des territoires ultramarins.

Michel Barnier présidera "un comité interministériel des outre-mer" pour "lutter contre la vie chère"

Le premier et dernier bilan d'étape connu a eu lieu les 23 et 24 novembre 2023 rue Oudinot, siège du ministère des Outre-mer. La rencontre était présidée par Philippe Vigier, alors ministre délégué aux Outre-mer. Il optait pour un bilan territoire par territoire. Il affirmait que "dix mesures sont déjà effectives et quinze en cours de finalisation concernant tous les domaines de la vie pratique des habitants".

Parmi les mesures effectives : le soutien à la création d’investissements destinés à stimuler la croissance des PME, la mise en œuvre d’un programme "accélérateurs petites entreprises" dans chaque bassin, l'accompagnement des plans de souveraineté alimentaire des territoires.

Mais encore : donner aux agriculteurs les moyens de protection adaptés contre les organismes nuisibles, l'augmentation de l’aide à l’amélioration de logement de l’ANAH pour les propriétaires modestes, le renforcement des leviers d’action pour l’aménagement urbain du Fonds régional d’aménagement foncier et urbain (FRAFU), la réforme de la politique de continuité territoriale et de LADOM, l'augmentation des bourses étudiantes, la mise en cohérence de l’appréciation du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l’État et adapter le dispositif du Zéro artificialisation nette aux enjeux des Outre-mer.

Plus rien d'autre depuis cette rencontre

Et à La Réunion les difficultés persistent : crise du logement, vie chère, précarité… Ces problématiques provoquent un fort sentiment d'injustice et de frustratin au sein de la population.

- Une "diversion" -

Ce "nouveau" Ciom annoncé par Michel Barnier est-il un vaste coup de bluff de la part du chef de l'exécutif ou une vraie prise de conscience des difficultés des Outre-mer ?

Pour la députée Émeline K/Bidi, "c'est un Ciom de plus". "Avant nous avions eu toutes sortes de livres pour les Outre-mer et les causes avaient déjà été identifiées et des solutions déjà proposées." "Cet énième Ciom n'est pas très satisfaisant, d'autant que le dernier ne s'est pas traduit par des actes concrets", dit-elle.

"Nous nous étions même demandé si les hommes d'État ne l'avaient pas oublié", lance la sénatrice Audrey Bélim. Ce qu'elle espère désormais, "c'est que les sujets comme celui de l'octroi de mer se fassent avec sérieux et transparence".

Philippe Naillet pointe du doigt "une diversion" avec ce "nouveau" Ciom alors que "les décrets des anciennes mesures proposées ne sont toujours pas pris".

Pour le député c'est "une diversion pour faire oublier la possible diminution de plusieurs millions d'euros des crédits de la mission Outre-mer et le combat contre la vie chère".

"Est-ce que le gouvernement aura le courage de corriger les vraies causes de la vie chère ou prendra-t-il des mesures homéopathiques ?" questionne l'élu.

Le député Frédéric Maillot compare le gouvernement à un rond-point "où l'on tourne en rond et quand on s'arrête on laisse le passage à droite".

Frédéric Maillot s'agace de ces changements à répétition. "Comment respecter les Outre-Mer quand on change de ministre tous les quatre matins ? On n'est pas un dossier à comprendre, on est un peuple à comprendre. 2,7 millions environ de personnes habitent dans les Outre-mer, on n'est pas un dossier que l'on traite quand on peut."

Reste à savoir si Michel Barnier entendra ces mises en garde

