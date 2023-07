Le Comité interministériel dit vouloir mettre La Réunion et les Outre-mer au cœur de toutes les attentions

Toutefois, le conseiller technique Outre-mer au cabinet d'Élisabeth Borne le dit, "ce n'est pas un exercice destiné à résoudre à coup de baguette magique tous les problèmes, la démarche se veut continue et dans la durée".

Des mesures qui se veulent "hétéroclites". "On assume ce caractère, on ne peut pas avoir de l'ordonné et du tout beau". Un caractère hétéroclite qui sera présent dans les quelques 70 mesures du dossier.

- Octroi de mer, continuité territoriale, logement… -

Forcément, au cœur des discussions, la refonte de l'octroi de mer. "Une refonte nécessaire – même si on connaît son caractère polémique – pour affronter la vie chère". "L'objectif est de refondre l'octroi de mer pour en conserver les effets positifs sans en avoir les effets négatifs."

Autre sujet, l'économie. "On veut un moyen de contrôle de la concurrence. C'est en tout cas une demande générale formulée", déclare Antoine Poussier, conseiller technique Outre-mer à Matignon.

Sur le volet grand public, c'est de la continuité territoriale qu'il s'agira. "On a déjà augmenté le montant de l'aide à la continuité et là on va augmenter le plafond d'éligibilité", dit-il. Actuellement, "un foyer sur deux peut en bénéficier et en augmentant le plafond de ressources ce sera huit ultramarins sur dix qui bénéficieront de ces aides".

Des aides adaptées aux sportifs, étudiants et artistes.

Concernant la continuité funéraire, "on souhaite simplifier de sorte que la famille dans le deuil ne soit pas tenue d'avancer les frais".

Sur l'autonomie alimentaire, "des annonces seront formalisées". "On a demandé à chaque territoire de formuler une feuille de route et pour chacun des indicateurs ont été retenus". "Des moyens pour l'aide à la diversification seront – conformément aux engagements de Macron – mis en place", précise Matignon.

Autres sujets, la défiscalisation des investissements productifs, les contrats de convergence, la gratuité des manuels scolaires, le logement ou encore les bourses.

En ce qui concerne le logement et sa rénovation, ainsi que l'augmentation des bourses pour les étudiants. Ces mesures avaient d'ores et déjà été annoncées par la Première ministre.

Le gouvernement veut également s'attarder sur le cas de Mayotte. "On veut relancer le projet de loi Mayotte, signe de la pugnacité du gouvernement".

Sur la question de l'eau, "on veut renforcer les moyens en outre-mer et surtout accélérer la construction de l'usine de dessalement à Mayotte d'ici 2024". Si cela est le cas, pas simple pour les Mahorais d'attendre encore aussi longtemps.

Un Comité interministériel qui, selon Matignon, se réunir tous les ans pour faire le point sur les mesures et "pour s'assurer de leur mise en œuvre".

Matignon concluant son propos en disant que "ce CIOM est l'incarnation de la détermination et de la mobilisation du gouvernement". "On a la conviction qu'on peut résoudre de façon efficace les difficultés qui existent dans les DOM."

- Un CIOM qui laisse perplexe -

Si ce CIOM se tient aujourd'hui, élus et syndicalistes émettent pourtant certaines réserves, en amont de l'annonce des mesures.

"Normalement on devrait en attendre beaucoup car c'est un événement assez rare, mais après on ne se fait pas d'illusions", confiait Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription à Imaz Press.

Sur l'octroi de mer "il n'y a pas d'idée claire, ils parlent de réforme sans rentrer dans les détails, la fiscalité non plus, rien n'est clair", indique Perceval Gaillard.

De même que sur le pouvoir d'achat, "à part le BQP, il n'y a pas de réflexion sérieuse sur la limite des monopoles, la concurrence, le blocage des prix".

Sur l'octroi de mer, Frédéric Maillot retient que l'idée d'une refonte de l'octroi de mer a été émise par Jean-François Carenco, car "le gouvernement tient pour seul et unique responsable de la vie chère en Outre-Mer. Or, les travaux de la Commission d'enquête parlementaire dédiée à ce fléau dans lesquels je me suis investi, montre que le problème est bien plus complexe que cela".

Frédéric Maillot note ensuite qu'en "s'attaquant à l'octroi de mer, le gouvernement risque de plomber le principal mode de financement des collectivités d'outremer, et cela n'est pas envisageable".

Il ajoute : "on attend un réel changement de paradigme de la part du pouvoir en place vis-à-vis de nos territoires d'Outre-mer : des solutions adaptées à nos spécificités ultramarines telles que la raréfaction du foncier ou le taux de chômage bien plus important que dans l'hexagone, outre la problématique globale de la vie chère".

Du côté des syndicats, même sentiment. "Des machins (Assises, États généraux…) qui prétendent s'intéresser aux problématiques ultra-marines ont en a connu beaucoup qui ont souvent débouché sur pas grand-chose", note Mare-Hélène Dor de la FSU.

"Ces dossiers méritent des mesures ambitieuses qui ne viendront pas : classement de toute l'académie en éducation prioritaire, transparence sur la formation des prix, lutte contre les situations de monopole - ou de concentration - de fait (grande distribution, carburants, tout particulièrement), créations de postes dans la Fonction Publique, augmentation des salaires, allocations, minima sociaux et pensions (ne serait-ce que pour compenser la vie chère), lutte contre la précarité des emplois, développement de l'enseignement de la langue régionale, investissement massif dans la transition écologique", dit encore Marie-Hélène Dor.

