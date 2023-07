70 mesures pour les Outre-Mer : Nous attendons des actes !

La Première ministre a annoncé, ce mardi, des projets de mesures et des financements pour les territoires ultra-marins lors du comité interministériel des Outre-Mer : "Je prends acte des annonces faites par le gouvernement qui seront prochainement appliquées dans les Outre-mer. Je me réjouis également que nos territoires soient enfin entendus. Les attentes sont actuellement très fortes à La Réunion à la fois sur le plan social, économique, politique, du logement et du pouvoir d’achat". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les problématiques telles que le coût de la vie dans les territoires d'Outre-mer et notre modèle économique méritent, aujourd’hui, des réponses politiques fortes et des actes concrets : "Le prix en moyenne est plus élevé à La Réunion par rapport à la métropole, sur l'ensemble des biens et services consommés par les ménages, cette situation est devenue intenable pour de nombreuses familles réunionnaises et bénédictines. C’est pourquoi, je réitère ma demande aux services de l’État de tout faire pour mieux contrôler et sanctionner des abus ou des marges déraisonnables. Une surveillance accrue auprès des entreprises faisant des marges abusives devrait également être rapidement envisagée".

Ces différences de prix s’expliquent par un manque criant de concurrence. Il y a peu de groupes sur un marché. La lutte contre les monopoles doit impérativement rester une priorité absolue afin de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens durement impactés.

"Enfin, les enjeux concernant l’adaptation et le renforcement des dispositifs de soutien au développement socio-économique et de l’emploi au sein de notre région sont considérables. Nous disposons, en effet, d’une population jeune et peu qualifiée, mais également d’un taux de chômage élevé et d’un tissu économique composé à 98% de très petites entreprises".

"J’avais interpellé la Première ministre, lors de sa visite au sein de notre département, en faveur de la création d’une zone franche totale sur le territoire Est afin de revitaliser notre économie locale, de renforcer l’attractivité de notre région auprès des investisseurs et de favoriser la création d’emplois locaux durables. Il est désormais primordial qu’on nous apporte des solutions immédiates !".

Patrice Selly

Maire de Saint-Benoît