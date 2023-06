Les bourses étudiantes augmentées de 67 euros dès la rentrée 2023 à la Réunion

La première ministre Élisabeth Borne a choisi Brut pour présenter, ce mardi 20 juin, la feuille de route du gouvernement pour la jeunesse. Lors de cette interview, la cheffe du gouvernement a évoqué les logements et bourses étudiantes. Des logements rénovés et des bourses étudiantes qui seront revalorisées de 67 euros, même à La Réunion (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Après avoir rappelé la mise en place, fin mars, d'une augmentation mensuelle de 37 euros du montant des bourses pour les étudiants, Elisabeth Borne a annoncé une augmentation supplémentaire de 30 euros pour les étudiants habitants en Outre-mer pour faire face à l'envolée du coût de la vie. "On aura donc une augmentation de 67 euros dès la rentrée 2023", a précisé la Première ministre.

"Je pense que les jeunes boursiers n’ont pas encore reçu l’effet de l’augmentation qu’on a annoncé, à savoir 37 euros en plus par mois. Et comme on entend bien les difficultés que peuvent avoir les étudiants dans les territoires ultra-marins, à ces 37 euros on rajoute 30 euros dans ces territoires. Donc ça fera une augmentation de 67 euros par mois", a précisé la cheffe du gouvernement.

- Des logements rénovés -

Sur le dossier des logements étudiants et de l’insalubrité, la Première ministre a annoncé que le gouvernement s’engageait à "rénover un certain nombre de résidences qui ne sont plus dans un état satisfaisant d’ici à trois ans".

"12.000 logements sur tout le territoire y compris le territoire ultra-marin sont concernés", par cette mesure indique Élisabeth Borne.

Dans le détail, le gouvernement compte rénover "4.000 logements par an", précise Matignon, qui ajoute "qu'une solution de relogement sera proposée" aux étudiants concernés.

C'est d'ailleurs également lors de cette entrevue que la Première ministre a annoncé l'abaissement de l'âge minimum du permis de conduire à 17 ans. Elle a également annoncé étendre le programme "pHARE" pour lutter contre le harcèlement scolaire.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com