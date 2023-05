Élisabeth Borne et ses quatre ministres "à la rencontre" des Réunionnais

Au programme de ces trois jours de visite, logement, agriculture et écologie et échanges avec les Réunionnais. Malheureusement – sauf changement – pas de séquence prévue sur la réforme des retraites et surtout sur la vie chère, cœur du problème pour la population réunionnaise.

- Un premier jour dans le nord et l'est -

Ce jeudi 11 mai donc, premier jour de sa visite ministérielle. Élisabeth Borne, qui arrive ce matin, se rendra en premier lieu au monument aux morts de Saint-Denis pour procéder à un dépôt de gerbes.

C'est l'est ensuite qui attendra la cheffe du gouvernement avec un passage par Salazie. La Première ministre aura le droit à un point sur la desserte en eau, avant d'inaugurer la maison France service du cirque.

Toujours dans l'est, et à un rythme effréné, Élisabeth Borne déjeunera à Saint-Benoît avec les parlementaires, la présidente de Région, le président du Département et les maires des 24 communes.

Cyrille Melchior et Huguette Bello que la Première ministre rencontrera respectivement dans l'après-midi.

En début de soirée, elle rencontrera les acteurs économiques de l'île.

- Logement, agriculture et écologie pour la suite de sa visite -

C'est vendredi et samedi que la cheffe du gouvernement s'attèlera aux grands chantiers de La Réunion…et encore.

Ce vendredi 12, c'est dans le sud qu'Élisabeth Borne se rendra. Séquence logement au programme, avec, en premier lieu, la visite d'une maison des projets à Saint-Pierre. Elisabeth Borne sera accompagnée d'Olivier Klein, ministre du logement. Le logement d'ailleurs, grand point de difficulté dans notre île où près de quatre Réunionnais sur 10 sont impactés par la crise du logement.

Une difficulté de se loger qui se fait de plus en plus sentir dans notre île, alors que les prix de l'immobilier s'envolent. Avec l’augmentation des taux des crédits également, certains Réunionnais ont dû revoir leurs projets immobiliers à la baisse. De plus, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 dans notre île, la tendance à la hausse des prix observés depuis quelques années continue. Ainsi on constate, une augmentation de +7,7% sur un an pour les appartements anciens, une augmentation de + 11,4% pour les appartements neufs et une augmentation de + 5,7% pour les maisons anciennes.

Dans l'après-midi, la Première ministre ira à Sainte-Rose pour la visite d'une exploitation agricole de vanille.

Un déjeuner avec les acteurs de la filière agricole est aussi au programme, suivi de la visite d'une exploitation de polyculture.

L'agriculture sera également un vaste sujet d'échanges. Le ministre pourrait d'ailleurs être sollicité sur la question de l'utilisation règlementée des herbicides. Une règlementation qui a provoqué la grogne des agriculteurs et notamment des planteurs. Autre sujet qui touche le secteur agricole, la hausse du coût du prix des intrants.

Des agriculteurs qui font face à une succession de difficultés ayant fragilisé leur trésorerie ces dernières années. Le manque de pluie, la sécheresse, l'arrivée de nouveaux ravageurs tels que les rats ou encore la présence du petit coléoptère des ruches.

Dans l'est toujours, c'est à Bras-Panon qu'Élisabeth Borne prendra la route pour visiter l'usine Royal Bourbon.

Le lendemain, samedi 13 mai, dernier jour de visite au pas de course pour les élus. Une matinée qui débutera très tôt au Maïdo où elle ira visiter l'observatoire atmosphérique et échanger avec les agents de l'ONF sur les thèmes de la protection contre les incendies – qui on le sait – en novembre 2021, avaient ravagé plus de 200 hectares de végétation. Autre thématique, la lutte contre les espèces invasives.

Elle visitera ensuite l’agence Pôle Emploi de Saint-Leu - Trois Bassins, lieu de l’expérimentation France Travail à La Réunion

Retour sur Saint-Pierre dans le courant de la journée, pour la journée portes-ouvertes du RSMA de Saint-Pierre. Élisabeth Borne devrait déjeuner avec les jeunes engagés et aller à la rencontre des jeunes et leurs parents.

- Vie chère et réforme aux oubliettes ? -

Quand nous déroulons son programme, nous ne pouvons que constater – comme nous vous l'annoncions hier – l'absence de séquences liées à la vie chère et à la réforme des retraites. Et ce, alors que ces deux points cristallisent la colère des Réunionnais.

Des Réunionnais qui, impactés par la vie chère, ont du mal à terminer les fins de mois. Des Réunionnais qui, pour 37% d'entre eux, vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour rappel, l'inflation a atteint 3,9% en un an et les produits alimentaires ont augmenté de 1,6%. Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer qui sera du voyage ministériel, a noté qu'elle était plus faible qu'en Métropole. Certes, mais la remarque est vide de sens. Et pour cause, à La Réunion les prix sont 37% plus élevés par rapport à l'Hexagone.

Si ces thématiques ne sont pas prévues dans le programme, Matignon l'assure, Élisabeth Borne ira à la rencontre des habitants, l'objet de la visite étant d'aller au plus près des Réunionnais et d'échanger avec eux.

Quant à l'accueil de la Première ministre, un appel à manifester de l'intersyndicale et de LFI a été lancé. Casserolades en vue ? "Elle sera accueillie comme tous nos autres ministres sur le territoire métropolitain, avec une intersyndicale forte et la CGTR compte bien sortir les casseroles", indique Zohra Givran.

