Madame Borne : venez avec des réponses

Vous avez prévu de séjourner dans notre département du 11 au 13 mai. Vous serez accompagnée de 4 ministres et de nombreux conseillers techniques. Avec une telle délégation ministérielle aussi importante nous espérons que vous n'allez pas nous ressortir la phrase magique : « Je suis venue pour découvrir et écouter » !

Nos problèmes sont connus par tous les ministères et régulièrement mes collègues et moi-même avons l’occasion de vous interpeller dans l’hémicycle, en commissions, par questions orales et écrites ou encore par courrier.

Si nous sommes satisfaits de l’annonce du ministre de la santé concernant la délivrance des certificats de décès par les infirmières et les infirmiers et que la Réunion fera partie des 4 régions retenues pour cette expérimentation ;

Si nous sommes satisfaits également de l’annonce de la réintégration des professionnels soignants non vaccinés contre le Covid 19, les députés sont allés beaucoup plus loin que la simple suspension de la loi que vous proposiez, nous avons en effet voté le 05 mai dernier une PPL abrogeant cette loi.

Mais vous ne pouvez pas venir à La Réunion sans aborder les quelques points suivants :

• Le coefficient géographique. Plusieurs fois promise dans l’ancienne comme la législature en cours, compte-vous enfin inscrire sa revalorisation dans les prochains documents financiers afin d’améliorer notre système de santé ?



• La question de l’autonomie énergétique : quels moyens pour le territoire qui est certes en avance sur l’hexagone mais qui a besoin d’accompagnement ?



• La question de l’autosuffisance alimentaire. Lors de la crise sanitaire, nos producteurs ont démontré leurs capacités à s’adapter à la situation en créant des circuits courts et permettant de nourrir les Réunionnais. Comment comptez-vous répondre aux problèmes des agriculteurs, des planteurs, pour combattre l’importation et protéger la production locale?



• Comment faire face à l’inflation ? Redonner du pouvoir d’achat aux Réunionnais puisque l’Oudinot de la vie chère n’a rien résolu.



• Quelles solutions à la pauvreté dans notre département où 36% de la population vivent sous le seuil de pauvreté ?



• Allez-vous lancer le chantier de la continuité économique ?



• Quelles solutions pour répondre aux 39 000 demandes de logement ?



• Quelles perspectives allez-vous offrir aux dizaines de milliers de chômeurs ?



• Quelles actions allez-vous mener pour stopper la flambée des prix des billets d’avion + 39% sur un an?



• Quelles solutions allez-vous apporter face au vieillissement de notre population ; à nos personnes âgées concernant leur hébergement, leur accompagnement, la lutte contre leur isolement, le développement des services à la personne?



• Comptez-vous revaloriser le montant de leur pension ?



• Quelle politique pour les déplacements ?



• Face au coma circulatoire, allez-vous annoncer le lancement du rail ?



• Comment aider nos chefs d’entreprises, artisans face à l’envolée des prix des matériaux de construction ?



• À quand la priorité des emplois aux Réunionnais et un retour au pays pour les exilés ?



• Quelles solutions pour stopper le trafic humain entre le Sri Lanka, Diégo Garcia et La Réunion ?



Madame la Première Ministre, ce ne sont que quelques dossiers sur lesquels nous voulons des actions concrètes et sur lesquels vous devez impérativement vous prononcer et vous engager. Sinon votre voyage n’aura servi à rien.



Les député.es : Karine Lebon, Emeline K/Bidi, Jean Hugues Ratenon, Perceval Gaillard, Frédéric Maillot