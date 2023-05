100.000 mal-logés à La Réunion, mais pour le ministre du logement tout va bien

Alors qu'Élisabeth Borne et cinq ministres, dont le ministre du Logement, Olivier Klein, seront la semaine prochaine à La Réunion, ce vendredi 5 mai, ce sont nos députés péi qui ont interpellé le ministre en question sur la question du logement en outre-mer. À La Réunion, le mal-logement reste un fléau, avec plus de 100.000 habitants concernés et 18.000 habitations insalubres. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Tout commence avec une question du député Jean-Hugues Ratenon. "Quelle politique du logement pour pallier la mauvaise qualité des logements, comment pallier l'urgence face à l'inflation, aux impayés et à la hausse des loyers ?"

Ce à quoi le ministre a répondu simplement en énumérant ce que le ministère a fait. "Le plan de logement outre-mer de La Réunion a été construit dans un large partenariat entre les collectivités et les acteurs locaux. Sa mise en œuvre se concrétise par des avancées je crois concrètes", dit-il.

"En 2022, l'enveloppe de la LBU (ligne budgétaire unique) a été de 61,7 millions d'euros et intégralement consommée", précise le ministre. "Ce qui a permis de financer 2.560 logements neufs, dont 1.800 logements sociaux, 669 LLI (logements locatifs intermédiaires) et 72 logements en accessions. Par ailleurs 160 logements du parc social locatif ont été réhabilités et 180 améliorés."

Concernant la lutte contre l'habitat indigne, "cela concerne 18.000 logements et ça doit être une priorité des RHI (réhabilitation des immeubles) que nous allons mener à La Réunion".

Sur le sujet de la hausse du prix des matériaux, Jean-Hugues Ratenon a demandé "s'il ne fallait pas revoir l'application des normes de construction pour les adapter sur notre territoire". Ce à quoi le ministre n'a pas répondu.

Pour Jean-Hugues Ratenon, "la réponse du ministre : "tout va bien"". "Ce gouvernement est toujours dans la satisfaction, alors que le mal logement fait des ravages à La Réunion."

En effet, il est bien beau de se targuer d'avoir des "avancées concrètes" et d'aligner les chiffres des logements financés. Mais qu'est-ce que 2.560 logements neufs, 1.800 logements sociaux… face aux 100.000 personnes mal logées que compte La Réunion et les 39.000 demandes de logements selon la Confédération nationale du logement (CNL). Plus de 3.000 logements construits, une petite goutte d'eau dirons-nous, face aux 14.000 logements qu'il faudrait construire par an.

- Les quartiers prioritaires -

Autre sujet sur lequel le ministre du logement Olivier Klein a été interpellé, les quartiers prioritaires de la ville (QPV).

"Les critères supplémentaires appliqués sur nos territoires ont montré leurs limites et constituent maintenant de véritables freins à la dynamique de nos politiques de l'habitat", souligne le député Philippe Naillet. "En fonction du classement ou non en QPV, des aides pour la réhabilitation des logements le sont également ou non, tout comme l'intervention de l'agence nationale de l'habitat pour ne citer que ces exemples."

Face à cela, le ministre répond en évoquant la mise en place d'une mission d'inter-inspection. Et ce, afin "de faire des propositions pour actualiser les zones, prenant en compte les spécificités des territoires ultra-marins".

Ce qui est certain, c'est que le ministre du logement qui sera dès ce jeudi 11 mai à La Réunion, aura fort à faire sur la question du logement.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com