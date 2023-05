Saint-Denis de nouveau praticable pour les automobilistes

Ce jeudi 11 mai 2023 à 10h15, la circulation aux abords et à l'intérieur de la ville de Saint-Denis est de retour à la normale. Seul un bouchon résiduel demeure à l'entrée ouest du chef-lieu qui fait suite à la route du littoral qui se trouvait engorgée plus tôt ce matin. Les rues fermées, du centre ville de Saint-Denis sont rouvertes à la circulation depuis 9h40. De l'est vers le nord, le CRGT indique une circulation plus fluide. Dans l'est, le CRGT ne relève pas de difficultés de circulation pour le moment. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Ci-dessous les modifications de circulation et de stationnement dans la ville de Saint-Denis :



Du jeudi 11 mai 2023, à partir de 06h00 jusqu'au samedi 13 mai 2023 à 22h00, la circulation sera interdite sur la rue du stade Montgaillard (portion longeant l'hôtel le Créolia, en vis à vis du stade de football)

Du jeudi 11 mai 2023, à partir de 01h00 jusqu'au samedi 13 mai 2023 à 22h00, le stationnement sera interdit sur les voies et places suivantes :

- rue du stade - Montgaillard (portion longeant l'hôtel le Créolia, en vis à vis du stade de football) ;

- rue Lucien Gasparin (portion comprise entre le boulevard G. Macé et la rue Labourdonnais) ;

- rue des Moulins et une partie du parking des pêcheurs (côté rue des moulins) ;

- rue des Messageries ;

- le square Labourdonnais et le parking entre la rue de Nice et le square ;

- l’avenue de la Victoire de la rue de Nice à la rue Rontaunay.

Le jeudi 11 mai 2023, de 08h00 à 18h30, le stationnement sera interdit sur les voies et places suivantes :

- rue Poivre ;

- place Seevoosagur Ramgoolam (ex place de Metz) ;

- rue de la Source (entre la rue du Général de Gaulle et la rue Bertin) ;

- la rue du Général de Gaulle (entre la place de Metz et la rue Fénélon) ;

- la rue Fénélon (entre la rue Général de Gaulle et la rue Bertin) ;

- la rue Bertin (entre la rue de la Source et la rue Fénélon) ;

- la rue René Cassin.