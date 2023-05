Séjour à La Réunion d'Élisabeth Borne et de ses ministres : les Réunionnais n'en attendent pas grand-chose

La semaine prochaine, le jeudi 11 mai 2023, Élisabeth Borne, première ministre, posera le pied à La Réunion, accompagné de quatre de ses ministres : Jean-François Carenco bien sûr, ministre délégué des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, Marc Fresneau, ministre de l'agriculture et Olivier Klein, ministre du logement. Des élus qui vont devoir se confronter aux problématiques de notre île et surtout à la grogne des Réunionnais.

Ces cinq ministres et surtout Élisabeth Borne, sont particulièrement attendus dans notre département, en pleine période de crise diplomatique. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils auront fort à faire.

Toutefois, si les Réunionnais les attendent pour crier leur colère, les Réunionnais n'attendant pas non plus grand-chose de cette visite qui pour eux, fait plus office de visite de communication pour "montrer qu'on est à l'écoute".

"Est-ce qu'on attend vraiment quelque chose, non", indique Marie-Hélène Dor du FSU. "On sait que ça va être un dialogue de façade." "Ce que l'on demande, c'est le retrait de la réforme des retraites mais bon on le sait, Madame Borne ne viendra pas annoncer que la raison l'a emporté."

"Mais il faut que quand elle reparte elle comprenne que la mobilisation continue et que la population est toujours aussi résolue à obtenir le retrait de la réforme", ajoute la secrétaire départementale.

Pour Cédric Lenfant du Saiper, "nous demandons qu'elle annonce le retrait de la réforme des retraites", lance également le syndicaliste. "Nous voulons aussi des actes contre la vie chère à la réunion, contre la précarité et la pauvreté, contre l’injustice sociale et pour vivre dignement de son travail".

"Évidemment, elle vient à La Réunion, et la moindre des choses c'est qu'elle ait conscience des particularités de notre territoire", souligne Marie-Hélène Dor. "Qu'elle ait conscience des difficultés et donc, de ce fait, prendre les mesures qui vont avec. Mais malgré les ministres venus, on n'a jamais vu d'annonces, alors il n'y a pas de raison que cela change", déclare la syndicaliste.

Ce que pense Marie-Hélène Dor, c'est que "Madame Borne suit la feuille de route donnée par Macron pour donner l'illusion d'être dans le dialogue".

- Et pour la santé ? -

Pour Zohra Givran de la CGTR Santé, "il y a beaucoup de choses à améliorer dans nos conditions de travail. Les hospitaliers ne sont absolument pas respectés dans leurs droits professionnels. Il serait temps que l’État devienne un employeur à la hauteur, plutôt que de constater seulement la fuite des hospitaliers".

La syndicaliste de la CGTR ajoute également : "la Première ministre n'apporte rien pour la santé. Nous n'avons plus d'urologie dans le public, les lits de psychiatries sont régulièrement fermés". Pour "nous, sa visite ressemble de plus en plus à une provocation".

Le Syndicat National des Infirmières et infirmiers libéraux de La Réunion (Sniil 974) attend "une pris en charge de la santé des soignants libéraux (il n'y a pas de médecine du travail pour ce corps de métier) et améliorer le soutien psychologique". "On demande également "une revalorisation de nos déplacements à domicile."

Le syndicat demande aussi "une refonte du décret de compétences des infirmiers de 2009. Nous sommes reconnus que pour effectuer des "actes" et non pour nos compétences en terme d'éducation et de prévention." Le Sniil conclut en disant : "nous souhaitons garantir une qualité de prise en charge à nos patients mais pour cela, il faut savoir nous en donner les moyens accompagnés d'une reconnaissance financière".

- Des "casserolades" en vue ? -

Alors que le chef de l'État a demandé "cent jours d'apaisement", il est certain que ce n'est pas le cas. La France parle plutôt de "cent jours de zbeul (désordre ; ndlr)". Chaque ville, chaque commune où les élus passent s'est lancée comme défi d'être la plus inventive et bruyante pour montrer au gouvernement que les Français ne lâcheront rien.

Après Emmanuel Macron chahuté, Pap Ndiaye exfiltré, Dupond-Moretti accueillit au son des casseroles en Métropole... La Réunion accordera-t-elle le même accueil à Élisabeth Borne ?

"Elle sera accueillie comme tous nos autres ministres sur le territoire métropolitain, avec une intersyndicale forte et la CGTR compte bien sortir les casseroles", indique Zohra Givran.

Lire aussi - Élisabeth Borne attendue à La Réunion début mai

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com