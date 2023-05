Écologie, agriculture, logement… menu chargé pour Élisabeth Borne et ses ministres

La Première ministre, Élisabeth Borne, va entamer une visite de trois jours, du 11 au 13 mai dans notre île. Un an après sa nomination en tant que Première ministre, Élisabeth Borne se déplacera pour la première fois en Outre-Mer. L’emploi, le logement et l’agriculture sont les thèmes qui seront abordés lors de cette visite

Lors de ce déplacement, la Première ministre sera accompagnée du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, et du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco.

Lire aussi - Visite au pas de charge de la Première ministre pour un état des lieux des grands chantiers

- Saint-Denis et Salazie pour le premier jour -

Ce jeudi 11 mai, marque le premier jour de cette visite ministérielle. Élisabeth Borne, accompagnée de quatre ministres, arrivera à La Réunion vers 7h30 à bord d'un avion du Groupe de liaisons aériennes ministérielles (GLAM).

C'est alors que commencera sa journée marathon. Élisabeth Borne se rendra en premier lieu à Saint-Denis, afin de procéder à un dépôt de gerbes au monument aux morts.

Dans la foulée, la Première ministre se rendra dans l'est de La Réunion, à Salazie plus précisement pour un point sur la desserte en eau.

Toujours à Salazie, la Première ministre inaugurera la maison France service. L’objectif de ces maisons de service au public ou maison "France service" est d’assurer à chacun la possibilité d’accéder aux services publics. La mise en place de ces maisons permettra de répondre à un besoin de proximité. Chaque maison nouvelle ou existante doit mettre en place un panier uniforme pour pallier l’absence de certains opérateurs ou services de l’Etat (CAF, pôle emploi, CNAM, CNAV, MSA, Poste...).

La cheffe du gouvernement participera ensuite à un déjeuner républicain à Saint-Benoît avec tous les parlementaires, la présidente du conseil régional, le président du conseil départemental, et les 24 maires.

L'après-midi, retour à Saint-Denis pour Élisabeth Borne. Au programme, une rencontre au Département avec Cyrille Melchior, suivi d'une rencontre à la Région avec Huguette Bello.

Elle rencontrera les acteurs économique en début de soirée.

- Logement et agriculture pour le deuxième jour -

Le vendredi 12 mai 2023, c'est dans le sud de l'île que la cheffe du gouvernement se rendra. Séquence logement au programme, avec, en premier lieu, la visite d'une maison des projets à Saint-Pierre. Une maison qui présentera les différentes étapes du renouvellement urbain.

Elisabeth Borne devrait sera très certainement accompagnée d'Olivier Klein, ministre du logement. Le logement d'ailleurs, grand point de difficulté dans notre île où plus de 100.000 habitants sont concernés par le mal-logement et l'on compte près de 18.000 habitats insalubres.

Une difficulté de se loger qui se fait de plus en plus sentir dans notre île, alors que les prix de l'immobilier s'envolent. Avec l’augmentation des taux des crédits également, certains Réunionnais ont dû revoir leurs projets immobiliers à la baisse.

Dans l'après-midi, la Première ministre ira à Sainte-Rose pour la visite d'une exploitation agricole de vanille. Un déjeuner avec les acteurs de la filière agricole serait aussi au programme, suivi de la visite d'une exploitation de polyculture.

L'agriculture sera également un vaste sujet d'échanges. Le ministre pourrait d'ailleurs être sollicité sur la question de l'utilisation règlementée des herbicides. Une règlementation qui a provoqué la grogne des agriculteurs et notamment des planteurs. Autre sujet qui touche le secteur agricole, la hausse du coût du prix des intrants.

La Première ministre déjeunera avec les acteurs de filières agricoles

Dans l'est toujours, c'est à Bras-Panon qu'Élisabeth Borne prendra la route pour visiter l'usine Royal Bourbon.

- Visite au Maïdo et à Saint-Pierre pour le dernier jour -

Samedi 13 mai, dernier jour de la visite ministérielle. Très tôt, la cheffe du gouvernement se rendra au Maïdo. Elle ira, à pied, visiter l'observatoire atmosphérique et échanger avec les agents de l'ONF sur les thèmes de la protection contre les incendies – qui ont le sait – en novembre 2021, avait ravagé plus de 200 hectares de végétation. Autre thématique, la lutte contre les espèces invasives.

Elle visitera ensuite l’agence Pôle Emploi de Saint-Leu - Trois Bassins, lieu de l’expérimentation France Travail à La Réunion

Retour sur Saint-Pierre dans le courant de la journée, pour la journée portes-ouvertes du RSMA de Saint-Pierre. Élisabeth Borne devrait déjeuner avec les jeunes engagés et aller à la rencontre des jeunes et leurs parents.

- La vie chère pas au programme -

Selon l'entourage de la Première ministre – et alors que la vie chère et l'inflation sont au cœur des problématiques des Réunionnais, il n'est pas prévu de séquence particulière sur ces thématiques.

Dans l'entourage d'Élisabeth Borne, on fait tout de même savoir que ces questions seront abordées lors du Comité interministériel des Outre-mer qui se tiendra dans le courant du mois de juin.

Si ces thématiques ne sont pas prévues dans le programme, Matignon l'assure, Élisabeth Borne ira à la rencontre des habitants, l'objet de la visite étant d'aller au plus près des Réunionnais et d'échanger avec eux.

La Première ministre n'ira pas non plus à Mayotte – où a débuté l'opération "Wuambushu" organisée par le ministère de l'Intérieur. Un passage par l'île sœur pourtant demande par le député Mansour Kamardine.

"Alors que l'opération "Wuambushu" vient d'être lancée par le gouvernement à Mayotte, que celle-ci rencontre les écueils du harcèlement judiciaire opéré par des associations d'aides aux migrants clandestins et du dédit des autorités comoriennes à accepter le retour de leurs ressortissants en infraction au regard du droit de séjour, il serait incompréhensible, qu'à l'occasion de ce déplacement, Vous ne veniez pas à Mayotte", a-t-il déclaré.

- Et la réforme des retraites ? -

Rejetée massivement par l'opinion publique et passée en force par le gouvernement, la réforme des retraites a fait son bout de chemin à l'Assemblée, avant de passer par le Conseil constitutionnel et promulguée très rapidement par Emmanuel Macron.

Sur ce sujet, il est probable que les Réunionnais la questionneront.

Toutefois, aucune rencontre n'est prévue entre l'intersyndicale et Élisabeth Borne. Cependant, Matignon précise que le conseiller social de la Première ministre serait disponible si une rencontre devait avoir lieu.

De l'autre côté, l'intersyndicale a été claire, elle n'a déposé aucune demande d'entrevue. De source proche de l'intersyndicale, il nous a été dit que "de toute façon, une majorité d'entre nous ne veut pas la voir".

Lire aussi - Retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 juin

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com