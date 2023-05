Retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 juin

L’intersyndicale a appelé ce mardi 2 mai 2023 à une quatorzième journée d’action pour le 6 juin afin de "se faire entendre" des députés. Ces derniers examineront le 8 juin une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites promulgué par Emmanuel Macron le 14 avril dernier. Cette décision a été prise au lendemain du 1er mai qui a rassemblé près de 800.000 manifestants en France selon la police et 2,3 millions selon la CGT. A Réunion, selon les autorités 2.200 personnes, le double selon les syndicats, sont descendues dans la rue (Photo Mobilisation contre la réforme des retraites rb/www.imazpress.com)

"Nous appelons unitairement nos organisations à aller rencontrer les députés partout pour les appeler à voter cette proposition de loi. Dans ce cadre, l’intersyndicale appelle à multiplier les initiatives avec notamment une nouvelle journée d’action commune, de grèves et de manifestations le 6 juin", écrivent les syndicats dans un communiqué publié mardi.

"Depuis six mois, les organisations syndicales de salariés font de nombreuses propositions, notamment en matière de financement, pour renforcer notre système de retraite par répartition et le rendre plus juste" ajoute l'intersyndicale dans son communiqué

"La décision du président de la République de maintenir sa réforme malgré l'opposition quasi unanime de la population crée une défiance profonde" disent encore les syndicats

L’intersyndicale ertient que "le gouvernement a annoncé l’ouverture d’un cycle de concertations sans que l’objet ni le cadre ne soient précisément fixés" et indiquent qu’en cas de participation à ces rencontres, les organisations syndicales "rappelleront leur refus de la réforme des retraites".

Les syndicats disent ensuite qu’elles oeuvreront l'élaoration "des propositions communes mettant à contribution les employeurs (…) en matière de salaires, conditions de travail, démocratie sociale, d’égalité femmes-hommes et d’environnement"

"La défiance est profonde et le dialogue ne pourra être rétabli que si le gouvernement prouve sa volonté de prendre enfin en compte les propositions des organisations syndicales" termine l'intersyndicale qui a aussi condamné "les violences" qui ont émaillé les cortèges à Paris et en régions.

A La Réunion, l'intersnydicale n'a pas encore lancé d'appel à manifester

www.imazpres.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com