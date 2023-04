1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites

Après 12 journées de mobilisation depuis le mois de janvier, les dizaines de manifestations sauvages dans tout l'Hexagone et de vives réactions de l'opposition face à la promulgation de la réforme des retraites, la mobilisation se poursuit.

Malgré la promulgation (dans la précipitation) de la loi sur la réforme des retraites, les syndicats ne comptent pas lâcher prise. Ils le prouvent d'ailleurs très bien à chaque déplacement d'élu du gouvernement.

Ils appellent à une mobilisation massive ce lundi 1er mai, jour de fête du travail pour dire non à la retraite à 64 ans.

À La Réunion, l’intersyndicale à La Réunion appelle à faire du 1er mai "une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire" contre la réforme des retraites. Deux défilés seront organisés lundi 1er mai, un à Saint-Denis à partir de 9h entre le Jardin de l’État et les jardins de la préfecture, un autre à Saint-Pierre à partir de 9h au départ du rond-point Bank.

"Ce 1er mai est l'occasion de faire une mobilisation unitaire. Toutes les organisations syndicales seront présentes et appellent à manifester ce qui ne s’est pas produit depuis mai 1968", lance Pierrick Ollivier, secrétaire général CGTR.

La CFDT, traditionnellement en pique-nique le 1er mai participera cette fois au défilé. "Une action unitaire était de mise" soulève Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT.

L'intersyndicale appelle également la population à participer à cette journée qui se veut festive et familiale. "Il est important de se mobiliser. À La Réunion, dans la rue nous n’avons pas su montrer le non. En ce 1er mai la majorité ne travaille pas, c'est le moment opportun pour montrer l’unité et le non" exprime Pascal Hoareau du syndicat Solidaires."

En métropole, selon une note de la direction du renseignement, entre 80.000 et 100.000 personnes sont attendues le 1er mai dans les rues de Paris. Dont 1.000 à 2.000 "éléments à risque".

"Il y a mobilisation historique également du ministère de l’Intérieur. Il y aura 12.000 policiers et gendarmes en France dont 5.000 à Paris", annonce Gérald Darmanin.

- Darmanin remet ses troupes en ordre de marche -

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a tenu à rappeler aux préfectures l'obligation de l'identification des policiers.

Il a aussi rappeler aux principaux services d'État dédiés au maintien de l'ordre, les principes déontologiques définis par le schéma national (SNMO). Les consignes du ministère de l'intérieur tiennent en plusieurs points majeurs : une bonne communication avec les organisateurs des manifestations, la reconnaissance et protection particulière accordée aux journalistes couvrant les événements de la journée, ou encore l'usage systématique de la caméra piéton en cas de tensions.

Mais également, l'obligation imposée aux agents du port de l'uniforme associée au RIO (référentiel des identités et de l'organisation), c'est à dire un numéro permettant l'identification d'un policier ou d'un gendarme, est rappelée.

- Et pendant ce temps-là, le gouvernement poursuit ses activités -

Alors que la France s'apprête à descendre dans la rue en cette journée de fête du travail, l'exécutif reste campé sur ses positions.

Le ministre du travail Olivier Dussopt rappelant d'ailleurs aux Français que "la réforme des retraites entrera en vigueur le 1er septembre". Olivier Dussopt dit également avoir "entendu beaucoup d'organisations syndicales dire que, d'ici à quelques semaines, elles souhaitaient la reprise du dialogue".

Invité de France 2, Gérald Darmanin estime qu'Emmanuel Macron n'a "peut-être pas été "assez présent" sur la réforme des retraites.

"Je pense que le président de la République, au lendemain de l'élection présidentielle et puis, sans doute, pendant cette période particulière de la réforme des retraites [...] aurait pu parler davantage", dit le ministre de l'Intérieur.

"Peut-être qu'il n'a pas été assez présent (...) pendant cette période de la réforme des retraites, le président de la République aurait pu parler davantage."



Un discours en droite ligne de celui d'Emmanuel Macron, qui a estimé dans une interview au Parisien qu'il aurait "peut-être" dû "plus [s]e mouiller".

Mais pour le président de la République, "il y a des gens qui ne sont pas contents, il faut de tout". Il est normal que la colère s'exprime, il faut continuer d'avancer", poursuit-il au cours d'un déplacement consacré à l'éducation.

- Les "casserolades", symbole de la colère des Français -

Parlons-en de cette colère. Une colère exprimée depuis des jours, à chaque déplacement de ministre ou du chef de l'État.

Des manifestations accompagnent ses moindres déplacements en France. Des concerts de casseroles ont même été organisés à travers le pays à l'occasion de l'anniversaire de sa réélection.

Des méthodes que regrette Olivier Véran. Lui ne croit pas "au triomphe du bruit sur le triomphe de la démocratie". "Moi, je suis quelqu'un qui est dans le dialogue", a-t-il ajouté sur LCI. Et de citer ses déplacements "à travers le territoire national" au cours desquels il rencontre ces Français, parfois mécontents.

Emmanuel Macron, lui, n'y voit pas "un formidable signe de vie démocratique". Il a alors ajouté: "Il faut que les désaccords et les colères s’expriment dans un cadre purement démocratique et respectueux."

Le bruit des casseroles, c'est la colère qu'on fait bouillir et c'est la démocratie qui s'évapore.

Pour Gabriel Attal, le gouvernement "n'a pas attendu d'entendre les casseroles pour écouter les Français".

Invitée de France 2, la Première ministre pointe des concerts de casseroles qui consistent à "faire du bruit" et non à "dialoguer". "Je comprends que des Français veuillent exprimer leurs désaccords", introduit l'hôte de Matignon. "Ce que je regrette, c’est qu’il n’y ait pas de dialogue", poursuit-elle, indiquant avoir assisté elle aussi à "des manifestations de ce type" pendant ses déplacements.

Ce lundi 1er mai en tout cas, les Français sauront se faire entendre.

