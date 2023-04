Dans la précipitation : la loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée

Emmanuel Macron a agi dans la nuit de vendredi à samedi. L’impopulaire et très contestée réforme des retraites en France, avec sa mesure phare de recul de l’âge de départ à 64 ans, a été promulguée samedi matin au Journal officiel. L’essentiel du texte avait été validé par le Conseil constitutionnel vendredi soir. Le président de la République disposait de quinze jours pour la promulgation. Il a préféré agir dans la nuit et faire promulguer le texte au petit matin.

Le Conseil constitutionnel a reconnu le "caractère inhabituel" de l’accumulation de procédures visant à restreindre les débats au Parlement, mais il a quand même validé l'essentel du texte.

Les syndicats avaient alors demandé "solennellement" au président de la République de "ne pas promulguer la loi". Une demande restée lettre morte : en promulguant le texte, Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir.

Une manière de tuer dans l'oeuf les maigres espoirs des syndicats de le voir surseoir à cette ultime paraphe et de montrer sa détermination à mettre en application sa réforme, malgré la très vive opposition qu'elle suscite.

Le président de la République disposait de quinze jours après la validation de la plupart des mesures de la réforme vendredi par le Conseil constitutionnel pour apposer sa signature, lui donnant ainsi force de texte. Il a préféré le faire dans la nuit.

"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié […] Au premier alinéa, le mot : +soixante-deux+ est remplacé par le mot : “+soixante-quatre+" énonce le texte.

Le Conseil constitutionnel a validé vendredi l’essentiel de la réforme des retraites et bloqué une première demande de référendum d’initiative partagée (RIP) de la gauche, qui espérait entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d’une inédite consultation des Français.

Une nouvelle demande de référendum a été déposée vendredi par la Nupes. Le conseil constitutionnel se prononcera sur sa validité le 3 mai prochain.

"Nous appelons le Conseil constitutionnel à jouer son rôle de gardien de la Constitution en saisissant l’opportunité du deuxième RIP pour rendre la parole au peuple et empêcher ainsi la fracturation de notre société" a commenté la député réunionnaise Karine Lebon.

Elle a aussi estimé "le Conseil Constitutionnel a refusé de censurer le projet de loi de réforme des retraites. Par cette décision, il valide les détournements de procédure et les innombrables courbures du gouvernement pour nous imposer ce texte".

- Colère de la rue -

Dès vendredi soir, dans la rue, des manifestations ont accompagné la décision du Conseil. À Paris, elle a été accueillie par des huées des quelques 4.000 manifestants rassemblés devant l'Hôtel de ville à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et FO.`

Plusieurs centaines de personnes sont ensuite parties en cortèges sauvages émaillés d'incidents dans le centre de la capitale, entraînant l'interpellation de 112 personnes, selon la préfecture de police.

Tensions toujours en cours à Paris : nombreuses barricades en feu pour ralentir les policiers.



La colère ne retombe pas.

Quelques centaines de manifestants se sont également rassemblés à Lille, Toulouse, Strasbourg ou encore à Marseille après l'annonce de la décision du Conseil.

À Rennes, notamment la porte d'un poste de police du centre-ville a été incendiée avant d'être éteint. Même scénario sur une des portes du centre des congrès dans l'ancien couvent des Jacobins.

EN DIRECT

Réforme des retraites : à Rennes, on chante en chœur «Macron, Darmanin, dans une mega-bassine».



➡️ https://t.co/0aPc5uYTHo pic.twitter.com/2Nl505Xxgg — Libération (@libe) April 14, 2023

- Ce n'est pas fini -

"Il n’y a ni vainqueur ni vaincu" avait assuré la première ministre, Élisabeth Borne, évoquant "la fin du cheminement institutionnel et démocratique" du texte adopté à l’Assemblée après l’utilisation du49.3, article controversé de la Constitution permettant d’adopter un projet de loi sans vote.

"Ce n’est pas fini", ont promis en réponse les syndicats, convaincus que ne pas promulguer la loi était le "seul moyen de calmer la colère […]" et qui ont refusé une invitation lancée par Emmanuel Macron pour ce mardi.

L'intersyndicale n'entend pas se rendre à l’Élysée avant le 1er mai, traditionnel rendez-vous social qu'elle souhaite transformer en "journée de mobilisation exceptionnelle et populaire" contre le cœur de la réforme : la retraite à 64 ans.

Le chef de l’État devrait prendre la parole en début de semaine prochaine, selon plusieurs sources au sein de l'exécutif. Il réunira les cadres de la majorité lundi à l’Élysée.

En attendant la parole présidentielle, Élisabeth Borne s'exprimera samedi après-midi, à l'occasion du Conseil national du parti Renaissance à Paris.

Elle pourrait livrer quelques pistes pour la suite... dont elle devrait continuer à faire partie. Mais les mêmes difficultés l'attendraient alors à l'Assemblée, faute de majorité absolue.

"Le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé" et son entrée en vigueur "marquera la rupture définitive entre le peuple français et Emmanuel Macron", a estimé la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen.

EN DIRECT

"Le peuple a toujours le dernier mot": Marine Le Pen affirme que le "sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé"

Pour La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a évoqué un "1er mai décisif", en accusant le Conseil constitutionnel d'avoir "agrav(é) la crise". "Il faut rassembler réellement toutes les forces qui veulent s’opposer pour que le dernier mot soit à la souveraineté populaire et non à la monarchie présidentielle", a-t-il dit sur sa chaîne Youtube.

???????? Derrière leurs barricades, les « Sages » jettent un pavé sur le peuple



Il est temps de faire le point suite à la décision du #ConseilConstitutionnel.



➡️ https://t.co/LvUnfuaxAC pic.twitter.com/rAUoSVIEhr — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 14, 2023

- Demande d'abrogation de la réfome -

Députés et sénateurs socialistes avaient par ailleurs déjà annoncé vendredi leur intention de déposer un texte législatif demandant l'abrogation de la réforme des retraites "si le président de la République promulgue".

Une mauvaise loi, qu’elle soit validée ou non par le conseil constitutionnel, reste une mauvaise loi.



Nous avons déposé dès aujourd’hui une proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites.



On lâche rien ✊????✊????#ConseilConstit #RetraitDeLaReformeDesRetraites pic.twitter.com/os5YLOd8uX — Yan Chantrel (@YanChantrel) April 14, 2023

"Le Conseil Constitutionnel a validé en droit. Il reconnaît que le texte est constitutionnel mais il a validé une mauvaise loi, une loi injuste et inutile (...)" a pour sa part réagi le député réunionnais Phiippe Naillet, "Le combat doit continuer. Au niveau national, nous demandons que cette loi, ou au moins son article 7, soit enfin soumise au vote des représentants de la Nation" a-t-il ajouté

Cette réforme "inutile", "brutale", et injuste, selon les oppostions provoque l'un des plus importants mouvement social des dernières décennies. Plus de 80% des Français sont contre cette réfome.

