Macron propose aux syndicats de les recevoir mardi, "quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel"

Cela fait quinze jours que les neuf Sages se penchent et échangent sur le dossier des retraites. Mais après étude et analyse de texte, ce vendredi, ils doivent se réunir en assemblée plénière pour débattre de la conformité du projet de loi à la Constitution.

Plusieurs scénarios sont envisagés. Le premier, le plus probable, une censure partielle du texte. Les Sages pourraient choisir de valider l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans – point phare contesté par la population – mais invalider certaines mesures telles que l’index sénior, jugé inconstitutionnel. La loi pourrait alors être promulguée mais sans les articles contraires à la Constitution. L'article 10 de la Constitution permet, avant la promulgation, une nouvelle délibération devant le Parlement, sans question de délai. Cela laisserait le temps de nouvelles négociations avant de parvenir à un accord avec toutes les parties.

En cas de censure partielle, 2 scenarios sont possibles : le chef de l'État demande une deuxième délibération, ou alors le texte est promulgué amputé des mesures censurées #AFP 7/9 pic.twitter.com/qnEEprmLYn — Agence France-Presse (@afpfr) April 14, 2023

Le second, une censure totale. Un scénario presque rêvé pour les organisations syndicales, mais qui a peu de chances d’aboutir. Si cela passe, la procédure législative est alors annulée, et le gouvernement doit recommencer tout le processus s'il souhaite tout de même faire adopter sa réforme.

Le troisième. Les Sages valident totalement la réforme. La loi pourra alors être promulguée par Emmanuel Macron. Le président de la République a 14 jours ensuite pour déclencher la promulgation.

Le Conseil constitutionnel pourrait également donner son feu vert à la demande de référendum d’initiative partagée (RIP). Ce qui, selon les syndicats, serait une très bonne chose. Le référendum d'initiative partagée n'a jamais abouti depuis son introduction dans la Constitution en 2008, à l'initiative de Nicolas Sarkozy.

Mais alors, comment ces Sages déterminent de l’avenir des Français et qui sont-ils ?

- Le Conseil constitutionnel, garant des institutions -

Le Conseil constitutionnel, innovation majeure de la Constitution de 1958, a pour mission principale de contrôler la conformité des lois à la Constitution.

La Haute cour a également pour mission de veiller à la régularité des élections, ainsi que des référendums.

Qui sont ces hommes et femmes qui décident ? Ils sont neuf, neuf membres du Conseil constitutionnel, nommés pour neuf ans. Le Conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans. Son président actuel, l’ancien Premier ministre, Laurent Fabius. Trois membres, dont le président, sont nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et les trois autres par celui du Sénat. Ces nominations ne sont valables que si une majorité des 3/5es des commissions compétentes de l'Assemblée ou du Sénat ne s'y oppose pas.

Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, anciens ministres macronistes, ont été nommés par Emmanuel Macron. Véronique Malbec, ex-directrice de cabinet du garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, a, elle aussi, été choisie par le chef de l'Etat. Alain Juppé, ancien Premier ministre de droite, a été nommé par Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. François Pillet, ex-sénateur Les Républicains, a lui été choisi par Gérard Larcher, le président LR du Sénat, qui a nommé son ancien directeur de cabinet, François Seners et le juriste Michel Pinault. Corinne Luquiens, ex-secrétaire générale de l'Assemblée nationale, a fait son entrée au Conseil constitutionnel en 2016 grâce au président PS du Palais-Bourbon de l'époque, Claude Bartolone.

Après avoir auditionné plusieurs élus ayant déposé les recours, les neuf membres du Conseil constitutionnel vont en débattre. Vient ensuite l'heure de dévoiler le choix de la Haute cour. Si la décision finale est rendue publique, ce n'est pas le cas des délibérations ni des votes. Impossible, donc, de connaitre la teneur des débats, de savoir si la décision a été adoptée à l'unanimité ou bien à quelle majorité.

Sur les 744 décisions de constitutionnalité (DC) concernant des lois ordinaires et organiques, environ la moitié ont fait l'objet d'une censure du Conseil, 352 partiellement et 17 totalement.

Récemment, d'autres censures partielles ont fait parler d'elles comme celle de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire mis en place en raison de la pandémie de Covid-19. Le 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel valide la loi, mais censure deux dispositions : l'isolement des malades du Covid-19 et le traçage de leurs cas contact. Il y a aussi la loi sur la "sécurité globale" qui est en partie censurée en 2021. Les Sages retoquent notamment l'article 52 (ex-article 24) visant à sanctionner la diffusion d'images de policiers.

???????? La profonde crise provoquée en France par la réforme des retraites approche-t-elle de son dénouement ?



Le Conseil constitutionnel se prononcera vendredi sur l'impopulaire et emblématique projet du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ⤵️ #AFP #afpgraphics pic.twitter.com/Qaq70Lx4bY — Agence France-Presse (@afpfr) April 13, 2023

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

- L’intersyndicale restera mobilisée, malgré l’excès de confiance du gouvernement -

Le Conseil constitutionnel devrait rendre ses conclusions vendredi autour de 19h30 (heure Réunion). D'ores et déjà, quelque 131 actions sont prévues dans le même temps sur tout le territoire français, quelle que soit la décision des Sages. À La Réunion, un appel au rassemblement devant la préfecture a été lancé par l’intersyndicale.

De son côté, le préfet de police de Paris a pris un arrêté pour interdire toute manifestation aux abords du Conseil constitutionnel, et ce jusqu'à samedi 8h.

Sur du plus long terme, Laurent Berger avait concédé « que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois sur cette réforme des retraites ». « Mais on n'en aura pas fini de l'épisode des retraites », prévient le syndicaliste. « On va d'abord lui (ndlr, à Macron) laisser les 15 jours de réflexion pour demander une nouvelle délibération ou décider de ne pas appliquer la loi », a réagi, pour sa part, Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière.

De son côté, le gouvernement joue la carte de la force tranquille. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est dit "confiant" quant à la décision des Sages, estimant qu'elle serait "l'aboutissement du cheminement démocratique". Le gouvernement a appelé à ce que la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites soit "respectée par tous", assurant vouloir "l'apaisement" après la crise qui a secoué le pays.

