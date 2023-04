À la veille de la décision du Conseil constitutionnel, l’intersyndicale maintient la pression

À La Réunion, deux cortèges sont annoncés pour cette 12ème journée de mobilisation. Le premier à Saint-Denis, où le défilé partira à 9 heures du petit marché, comme à l’accoutumer. Dans le Sud, même horaire également, avec un départ au rond-point Bank.

Le Saiper-Udas appelle tout le personnel enseignant et les actifs à venir rejoindre les cortèges de manifestation. "Tous debout dans la rue avant la réponse du conseil constitutionnel ! Debout contre ce gouvernement qui muselle son assemblée nationale, qui n’entend pas le cri de son peuple, debout pour dire non ! Non à ce hold-up, non à cette réforme" affirme le syndicat dans son communiqué.

Lors de cette douzième journée de mobilisation, l'intersyndicale veut marquer un grand coup, en rassemblant d'importants cortèges à travers le pays. Pour espérer faire flancher l'exécutif, il lui faudra inverser la tendance observée ces dernières semaines, alors que le nombre de manifestants ne cesse de baisser depuis quelques semaines.

Les syndicats espèrent à nouveau rassembler une foule importante. Dans la capitale, la dernière mobilisation, le 6 avril, avait vu défiler quelque 57.000 personnes, un chiffre en forte baisse par rapport aux 93.000 manifestants comptés par les autorités le 28 mars. À La Réunion, ils étaient seulement 1.280 a être rassemblés.

- L’exécutif en crise -

Une nouvelle journée qui a pour but, de faire flancher l’exécutif. Un exécutif sourd à toutes revendications. Il n’y a qu’à entendre les déclarations d’Emmanuel Macron en marge de son déplacement en Chine, qui a nié toute « crise démocratique » en France. Le président qui a assuré avoir la légitimité et un mandate clair pour réformer le système des retraites.

Si Elisabeth Borne souhaite l’apaisement, la colère sociale continue toutefois de gronder. Selon Olivier Dussopt, "il ne faut pas être dans le déni" face à "une mobilisation importante"

Au sortir de son échange avec la Première ministre, Élisabeth Borne, à Matignon, Marine Le Pen a fustigé la politique du gouvernement qu’elle qualifie "d’échec". Élisabeth Borne "n’a plus le crédit" pour gouverner, selon la patronne du Rassemblement national.

Le 49.3 sur la réforme des retraites restera un traumatisme pour le peuple français, une cicatrice profonde, au même titre que le référendum de 2005. Emmanuel Macron a imposé une réforme pourtant rejetée par les Français et par leurs représentants. pic.twitter.com/r3G0dICnoJ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 11, 2023

"Les Français sont malades de vous voir parler de cheminement démocratique", a lancé la députée insoumise Raquel Garrido à Olivier Dussopt, à quelques jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la légalité de la réforme des retraites.

"Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il n’y aura pas de guérison sans retrait de la loi", a encore jugé l'élue de Seine-Saint-Denis, jugeant "l'aspiration démocratique des Français profonde et puissante".

????????️ « Retirez la loi ! C'est encore le message qui sera porté en masse dans les mobilisations ce jeudi 13 avril.



Quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, il n'y aura pas de guérison sans retrait de la #RéformeDesRetraites ! » - @RaquelGarridoFr#QAG #DirectAN pic.twitter.com/NO55QUTDdB — Groupe parlementaire La France Insoumise - NUPES (@FiAssemblee) April 11, 2023

- Le Conseil constitutionnel, dernier juge -

Cette nouvelle journée de mobilisation a lieu la veille du point culminant de cette semaine décisive : les décisions du Conseil constitutionnel, qui doivent être rendues vendredi en fin de journée.

Les Sages ont été saisis pour se prononcer sur deux points : le premier est la constitutionnalité du projet de financement de la sécurité sociale, dans lequel est inclus la réforme des retraites. Ils peuvent ainsi le censurer complètement, ce qu'espèrent les syndicats et les oppositions, ou bien partiellement, point par point. Ils pourraient ainsi retoquer certaines mesures, comme l'index sénior, mais conserver le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Le Conseil constitutionnel doit également rendre une autre décision très scrutée : celle sur le référendum d'initiative partagée (RIP) demandé par la gauche. S'il valide cette procédure, le report de l'âge légal pourrait ainsi être soumis à la consultation nationale.

Et après ? La décision du Conseil constitutionnel mettra-t-elle fin au mouvement de contestation ? « On le décidera ensemble », avec l’intersyndicale, « mais il est clair que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois », a déjà prévenu Laurent Berger.

L'intersyndicale se réunira vendredi à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel.

