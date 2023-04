Grève du 13 avril : perturbations à prévoir dans les écoles et les transports

L'intersyndicale annonce une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril 2023 à La Réunion. Cette 12ème journée de mobilisation précèdera la décision du conseil constitutionnel du 14 avril. En raison de la mobilisation à La Réunion et du préavis de grève, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire va être perturbé dans plusieurs communes. Des perturbations sont également prévues dans les transports scolaires ou non.

- Perturbations dans les écoles -

En raison du mouvement de grève interprofessionnelle et nationale contre la réforme des retraites annoncé pour le jeudi 13 Avril 2023, la ville du Port informe les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port à cette date.

Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

Un mouvement de grève nationale est prévu le Jeudi 13 Avril 2023. Face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

Face à l'incertitude quant à la mobilisation du personnel communal, la Ville de La Possession informe les parents d'un risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

À ce jour, le taux d’intention de grève de l’Education nationale est supérieur à 25% dans les écoles suivantes : Célimène, Paul Langevin, Raymond Mondon, Roland Jamin et Joliot Curie. Un SMA est organisé directement dans l’école pour les écoles citées ci-dessus en cas d’absence de l’enseignant. L'accueil périscolaire sera assuré dans les autres écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant.

La restauration scolaire sera assuré dans les écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant.

Face à l'incertitude sur la participation du personnel communal au mouvement social, les services risquent d'être perturbés. Les parents sont invités à se tenir informés le jour-même auprès de leur établissement scolaire.

À Saint-Leu, la restauration scolaire et le service minimum seront assurés ce jeudi 13 avril, dans les écoles primaires et maternelles de la commune.

La ville de Saint-Joseph informe que, suite à l'appel national à la grève contre la réforme des retraites, ce jeudi 13 avril 2023, l'ensemble des services communaux, y compris la médiathèque, seront très fortement perturbés. Néanmoins, les services d'astreintes seront activés. Dans les écoles, les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés ce jour-là. Par conséquent, les parents sont invités à prendre leurs dispositions, le service minimum d'accueil ne pouvant être assuré dans aucune école.

Aux Avirons, en raison du mouvement de grève national prévu demain, jeudi 13 avril 2023, et suivi par les syndicats de l’Education nationale, nous informons les parents d’élèves que des enseignants des écoles primaires Charles Emile Christ, Thérésien Cadet, Marcel Le Guen et de l'école du Ruisseau ont déposé des préavis de grève. Ainsi, un service minimum sera mis en place pour les établissements cités ci-dessus. L'école Paul Hermann fonctionnera normalement.

La ville de l'Étang-Salé informe les parents qu’à ce jour, les intentions de grève s’élèvent à 25 % dans les écoles suivantes: Jeanne Visnelda, Avenir, Ravine Sheunon et Roche carangue. Le Service Minimum d'Accueil (sur le temps scolaire) ne pourra être assuré, il est demandé aux parents dont l'enseignant est gréviste de bien vouloir prendre leurs dispositions. La restauration scolaire de la pause méridienne et la garderie du matin et du soir seront assurés.

En raison du mouvement de grève prévu ce jeudi 13 avril 2023, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de Saint-Benoît.

Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).

Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles. Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.

Les crèches Les Ecureuils, Les Dauphins et le Jardin d’enfants Les Bambinos seront fermées.

- Dans les transports -

La Civis informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire seront assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour le jeudi 13 avril 2023. Néanmoins, en raison du mouvement de grève nationale et des perturbations à prévoir, nous invitons vivement les parents à se rapprocher des établissements scolaires afin de connaître le service minimum mis en place.

Le réseau de transport en commun Citalis pourrait être impacté par la nouvelle journée de mobilisation nationale de ce jeudi 13 avril 2023, contre le projet de réforme des retraites. "Il n’est pas à exclure que des déviations de lignes de bus doivent être mises en place selon les perturbations pouvant arriver sur le réseau routier et les points de rassemblement", informe la société. Les horaires habituels seront appliqués, sauf perturbations de circulation. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

