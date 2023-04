Retraites : à La Réunion, les syndicats appellent à une 12ème journée de mobilisation

L'intersyndicale annonce une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril 2023 à La Réunion. Deux rendez-vous sont prévus à Saint-Denis au départ du Petit marché à 9h et à Saint-Pierre au rond-point Bank où le convoi partira également à 9h en direction du front de mer (photo www.imazpress.com).

"Depuis près de 3 mois, un mouvement social puissant combat la réforme des retraites imposée de force par Emmanuel Macron. Depuis près de 3 mois, la population rappelle qu’elle n’est pas dupe et exprime avec force son rejet d’une réforme brutale, injuste et injustifiée" exprime la FSU dans son communiqué avant d'annoncer les nouvelles manifestations du jeudi 13 avril.

De son côté, le Saiper-Udas appelle tout le personnel enseignants et les actifs à venir rejoindre les cortéges de manifestation. "Tous debout dans la rue avant la réponse du conseil constitutionnel ! Debout contre ce gouvernement qui muselle son assemblée

nationale, qui n’entend pas le cri de son peuple, debout pour dire non ! Non à ce hold-up, non à cette réforme" affirme le syndicat dans son communiqué.

Cette 12ème journée de mobilisation précèdera la décision du conseil constitutionnel du 14 avril. D'ici là, l'intersyndicale a annoncé des opérations coup de poing sur l'ensemble de l'île. Des actions coup de poing qui pourraient prendre la forme de blocage des centres commerciaux et des grands magasins comme l’a annoncé la CGTR Commerce.

L'intersyndicale a annoncé "soutenir toutes les initiatives sectorielles qui pourraient être organisées avant cette date" et appelle "à faire grève et à participer massivement aux défilés du jeudi 13 avril".

À lire aussi : Réforme des retraites : l’intersyndicale annonce des opérations coup de poing

À lire aussi : Tous debout dans la rue avant la réponse du conseil constitutionnel