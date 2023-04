Le Saiper-Udas appelle tout le personnel enseignants et les actifs à venir rejoindre son cortége de manifestation ce jeudi 13 avril dès

9h00 dans les rues de Saint-Denis place du Petit-Marché et de Saint -Pierre contre la réforme de la retraite injuste, et passée en

force par le gouvernement contre la volonté de 70% de la population.

Tous debout dans la rue avant la réponse du conseil constitutionnel

Debout contre ce gouvernement qui muselle son assemblée nationale, qui n’entend pas le cri de son peuple, debout pour dire

Non , non à ce hold up !!

Non , à cette réforme , nous ne voulons pas , 2 ans c’est trop !!

Gladys Robert

SAIPER-UDAS