Borne arrive dans une île frappée par une grave crise économique et sociale

Ce jeudi 11 mai 2023, la Première ministre et quatre de ses membres du gouvernement poseront le pied sur notre île. La cheffe du gouvernement vient pour "aller à la rencontre des Réunionnais" dans un contexte de crise économique et sociale aggravée par une inflation rapide.

Élisabeth Borne arrive à La Réunion peu de temps après avoir usé du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites ensuite rapidement promulguée par Emmanuel Macron.

Selon l'Insee, La Réunion est le département de France où le pensions de retraites sont les plus faibles, les femmes étant particulièrement touchées par cette situation.

Sur cette thématique aucune rencontre officielle avec l'intersyndicale n'est prévue au programme de la Première ministre. Dans son entourage on précise toutefois que le conseiller au social de Matignon serait disponible pour un échange.

Lequel a peu de probabilité de se produire. "Beaucoup chez nous ne veulent pas la voir" explique un syndicaliste interrogé par Imaz Press. De fait, l'intersyndicale n'a déposé aucune demande d'entrevue.

Les syndicats - ou encore la France Insoumise 974 -, ont par contre lancé des appels à protester, casseroles en main, tout au long de la visite ministérielle.

Selon Matignon aucune interdiction de manifester n'est envisagée à ce stade. "La Première minsitre vient pour aller à la rencontre des Réunionnais" insiste-t-on.

Si cette volonté de ne pas interdire la protestation se confirmait, Elisabeth Borne devrait rapidement constater à quel point est importante la colère des Réunionnais, attisée par le sentiment de ne jamais être entendus et encore moins écoutés.

- Privation de salaire -

La détermination semble intacte, même si la mobilisation s'est effilochée au fil des manifestations de ces dernières semaines. Sans doute parce que 13 jours de grève, et donc de privation de salaire, sont lourds à supporter dans une île où la vie chère et l'inflation frappe une bonne partie des foyers.

A noter que la thématique de l'augmentation des prix et de la baisse du pouvoir d'achat ne fait pas l'objet, en tout cas à ce stade, d'une séquence particulière dans la programme de la Première minsitre.

Matignon précise que le sujet sera abordé lors du Comité interministériel des Outre-mer prévu en juin. Il reste toutefois surprenant qu'Elisabeth Borne ne s'exprime pas sur ce sujet majeur où beaucoup de Réunionnais attendent des réponses.

L'inflation a atteint 3,9% en un an et les produits alimentaires ont augmenté de 1,6%. Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer qui sera du voyage ministériel, a noté qu'elle était plus faible qu'en Métropole. Certes, mais la remarque est vide de sens. Et pour cause, à La Réunion les prix sont 37% plus élevés par rapport à l'Hexagone.

Ce qui est lourd de sens dans une île où, selon l'Insee 36% de la population - soit 311.900 personnes -, vivent sous le seuil de pauvreté et 230.000 habitants, soit près de 100.000 foyers, n'ont que le RSA pour revenu.

Même si elle continue de baisser, la pauvreté reste cependant beaucoup plus élevée que dans l'Hexagone (14%). Ces chiffres de l'Insee datent de 2020 et il est presque certain que ces données peuvent être réévaluées à la hausse face à l'inflation et à la vie chère.

A cela s'ajoute, le chômage. Au premier trimestre de cette année, selon Pôle emploi, 118.590 personnes étaient à la recherche d'un travail.

- Premières victimes : les femmes -

Les femmes, seront les premières victimes de cette crise de l'emploi. En 2021, seules 45 % d'entre-elles ont un emploi contre 53 % des hommes. Les femmes travaillent davantage à temps partiel (32 % contre 13 % en 2021). Et pour la moitié d'entre elles, ce temps partiel est subi : elles souhaiteraient travailler davantage.

Lire aussi : Entre femmes et hommes à La Réunion, des inégalités encore marquées

Selon Matignon, d'autres sujets prédominants, la thématique de l'agriculture et du mal logement, devraient être abordés au cours de la visite d'Elisabeth Borne et de ses ministres.

La Première ministre arrive donc dans un contexte de grave crise économique et sociale génrateur de fort mécontentement de la population.

En décembre 2018, la venue en plein mouvement des gilets jaunes d'Annick Girardin, alors ministre, de plein exercice, des Outre-mer, avait pu apaiser les tensions.

Il n'est pas certain que la venue d'Elisabeth Borne produise le même effet.



ma.m/mb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com