Au mois de mars, les prix de l’alimentaire augmentent de 1,6% à La Réunion

L'Insee a publié ce mardi 25 avril 2023 une étude relative à l'indice des prix à la consommation des ménages. En mars 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion, après une hausse de 0,4 % en février. La hausse des prix touche tous les secteurs de consommation, à l'exception de l'énergie. Les prix de l'alimentation augmentent plus fortement que les mois précédents, tandis que ceux des services et du tabac poursuivent leur hausse. Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse après la période de soldes. Sur un an, les prix augmentent de 3,3 % à La Réunion, soit nettement moins qu'en France (+5,7 %).

Les prix à la consommation augmentent de 0,5 % en mars 2023 à La Réunion. La hausse concerne tous les secteurs de la consommation, à l’exception de l’énergie.

Les prix de l’alimentaire augmentent fortement en mars 2023 (+1,6 %), après +0,8 % en février et +0,9 % en janvier. C’est la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. La hausse concerne aussi bien les produits frais (+2,4 %) que les autres produits alimentaires (+1,4 %), notamment les boissons non alcoolisées, le lait, le fromage, les œufs et la viande.

Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse en mars (+0,8 %) après la période des soldes de février (-1,2 %). La hausse des prix est davantage marquée pour l’habillement et chaussures (+1,9 %). Elle est moins forte pour les produits de santé (+0,4 %) et les autres produits manufacturés (+0,6 %).

Après être repartis à la hausse en février (+0,4 %), les prix des services augmentent à nouveau en mars (+0,3 %). En effet, le prix des services de transport est tiré à la hausse (+5,6 %) exclusivement par l’augmentation des tarifs du transport aérien (+6,3 %).

En mars 2023, les prix du tabac augmentent de 0,8 % après +0,6 % en février.

Les tarifs de l’énergie reculent de 0,9 % en mars, après la forte hausse de février (+5 %) liée à celle des tarifs de l’électricité. En mars, les tarifs des produits pétroliers baissent de 1,3 % du fait de la hausse de la production en Asie. Le prix du gazole baisse à La Réunion (-2,8 %), alors que le prix du supercarburant augmente (+1,2 %). Les prix du gaz et de l’électricité sont stables.

Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 3,3 %, soit nettement moins qu’en France (+5,7 %). Depuis septembre 2022, la hausse des prix sur un an est plus modérée à La Réunion qu’en France. C’est le cas pour les principaux postes de consommation, à l’exception de l’énergie.

Les prix des services augmentent de 2 % sur un an à La Réunion (+2,9 % au niveau national). Ils pèsent pour près de la moitié dans la consommation des ménages, et contribuent le plus à la hausse globale des prix sur un an. La hausse des prix des services est entraînée principalement par celle des prix des services de transport (+17,3 % sur un an, +10,9 % au niveau national), mais aussi par celle des prix des loyers et services rattachés (+3,2 % sur un an, +3 % au niveau national). Les prix augmentent également pour les services de communication (+1,9 %), alors qu’ils baissent pour les services de santé (-1 %). Les prix des autres services, incluant notamment les hôtels-restaurants et les services récréatifs et culturels, sont quant à eux en hausse (+1,5 %).

Sur un an, la hausse des prix des produits manufacturés (+3,4 % contre +4,8 % au niveau national) contribue aussi fortement à l’augmentation totale des prix, du fait de leur poids dans la consommation (27 %). Si les prix des produits de santé baissent de 0,6 %, les prix de l’habillement et chaussures augmentent modérément sur un an (+0,3 %, +2,9 % en France), alors que les prix des autres produits manufacturés augmentent davantage (+4,9 %, +6,5 % au niveau national), notamment ceux des véhicules et des fournitures pour travaux d’entretien des logements.

La hausse des prix de l’alimentation contribue autant que les produits manufacturés à la hausse globale des prix sur un an. Les prix de l’alimentation augmentent de 5,9 %, mais nettement moins qu’au niveau national (+15,9 %). L’alimentaire pèse pour 15 % dans la consommation des ménages. Les prix de l’alimentation hors produits frais augmentent de 9,2 %, alors que ceux des produits frais baissent de 23,3 %. Les prix des produits frais étaient en effet très élevés en mars 2022 suite au passage des cyclones Batsiraï et de Emnati à proximité des côtes réunionnaises.

Les prix de l’énergie augmentent de 6,9 % sur un an à La Réunion (+4,9 % au niveau national après +14,1 % sur un an en février). Cette hausse est portée par celle de l’électricité (hausse de 15 % intervenue en février), et des prix des produits pétroliers dans une moindre mesure (+2,5 % à La Réunion et -7,4 % au niveau national). Du fait de la tarification de la bouteille de gaz à 15 euros depuis août 2022 à La Réunion, le prix du gaz recule sur un an.

Les prix du tabac augmentent de 2,3 % sur un an à La Réunion (+7,8 % en France).