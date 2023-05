La Réunion sous cloche pour la venue de la Première ministre

Ce jeudi 11 mai 2023, Élisabeth Borne, cheffe du gouvernement, est arrivée à La Réunion, accompagnée de quatre ministres : Jean-François Carenco bien sûr, ministre des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, Marc Fresneau, ministre de l'agriculture et Olivier Klein, ministre du logement. Cinq ministres à la rencontre des Réunionnais durant trois jours. Mais déplacer autant de membre du gouvernement ne s'improvise pas. Ce qui est certain, c'est que la débauche de moyens et de forces de l'ordre a été déployée… et en nombre, mettant La Réunion sous cloche. (Photo rb/www.imazpress.com)

Comptez près de 400 membres de forces de l'ordre côté police, énormément également du côté gendarmes. Pour ce qui est du cortège des membres du gouvernement, de visu, on en a dénombré pas moins d'une quinzaine. Du point de vue de nos confrères nationaux - même eux, qui voient pourtant de nombreuses visites ministérielles – un tel déploiement de forces de l'ordre tient du jamais vu.

Un dispositif, de mémoire, presque encore plus important que lors de la visite d'Emmanuel Macron.

Les membres du gouvernement auraient-ils peur des "casserolades" ou des "100joursdezbeuls" lancés sur les réseaux sociaux ?

- Des contrôles d'identité à tout va… -

Des forces de l'ordre, il en faut pour assurer la sécurité de cette visite ministérielle et faire en sorte qu'aucune tâche ne se colle au tableau.

Rien que pour accéder en centre-ville, notre consœur a dû passer par trois contrôles d'identité. Des voitures également ont fait l'objet de contrôles.

Un centre-ville complètement saturé par les fermetures de routes. Pour la venue d'Élisabeth Borne, et à la demande de la Préfecture, une grande partie des rues de Saint-Denis ont été bouclées, provoquant plus de 10 kilomètres de ralentissements à l'entrée Ouest… Si ce n'est pas aberrant.

Combien de personnes, grâce ou en dépit plutôt de cette débauche de sécurité, doivent renoncer à une journée de travail ? Une journée et peut-être pas la seule puisque c'est sur l'ensemble de ces trois journées que La Réunion est mise sous cloche.

Mais ça les ministres s'en moquent vraisemblablement… C'est vrai, eux qui, selon le programme, ne sont pas venus faire de grandes annonces mais plutôt montrer qu'ils sont là.

Les Réunionnais d'ailleurs, parlons-en. N'étais-ce Madame Borne elle-même qui avait annoncé venir à la rencontre de la population ? À la vue de ce déploiement de sécurité, de ces rues bouclées, de ces périmètres mis en place et des manifestants devant Gillot esquivés… on se pose la question.

De plus, chose qui nous a particulièrement marqué, la mise à l'écart de nous, journalistes locaux sur le terrain, de ce qu'on appelle "pool presse" (à savoir les journalistes triés sur le volet qui ont le droit d'assister de près).

Madame Borne et ses ministres auraient-ils peur des "casserolades" ou des questions qui fâchent ?

Alors face à tout ce déploiement Madame Borne, faites en sorte que ce "déplacement ne serve pas à rien".

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com