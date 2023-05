Saint-Denis : circulation et stationnement interdits dans plusieurs rues pendant trois jours

A la demande de la préfecture et en raison de la visite officielle de la Première Ministre, Elisabeth Borne, à Saint-Denis, la circulation et le stationnement au sein de la Ville seront réglementés dans de nombreuses rues. Plus de 400 membres des forces de l'ordre seront déployés sur le territoire pour cette visite (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le jeudi 11 mai 2023, de 06h00 à 10h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :

- la rue Labourdonnais portion comprise entre la rue Gasparin et la rue Juliette Dodu ;

- avenue de la Victoire portion comprise entre la rue de Nice et le Monument aux Morts ;

- la rue Alexis de Villeneuve portion comprise entre l'avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu ;

- la rue de la Compagnie portion comprise entre le Monument aux Morts et la rue Juliette Dodu ;

- la rue Pasteur portion comprise entre la rue Gasparin et la rue Juliette Dodu ;

- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue Maréchal Leclerc et la rue Pasteur ;

- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue pasteur et la rue Labourdonnais ;

- la rue Etienne Regnault ;

- la rue Maréchal Leclerc entre la rue Gasparin et la rue de Paris ;

- la rue du Pont entre la rue de la République et la rue Gasparin ;

- la rue Gasparin entre le boulevard G. Macé et la rue du M. Leclerc.

Du jeudi 11 mai 2023, à partir de 06h00 jusqu'au samedi 13 mai 2023 à 22h00, la circulation sera interdite sur la rue du stade Montgaillard (portion longeant l'hôtel le Créolia, en vis à vis du stade de football)

Du jeudi 11 mai 2023, à partir de 01h00 jusqu'au samedi 13 mai 2023 à 22h00, le stationnement sera interdit sur les voies et places suivantes :

- rue du stade - Montgaillard (portion longeant l'hôtel le Créolia, en vis à vis du stade de football) ;

- rue Lucien Gasparin (portion comprise entre le boulevard G. Macé et la rue Labourdonnais) ;

- rue des Moulins et une partie du parking des pêcheurs (côté rue des moulins) ;

- rue des Messageries ;

- le square Labourdonnais et le parking entre la rue de Nice et le square ;

- l’avenue de la Victoire de la rue de Nice à la rue Rontaunay.

Le jeudi 11 mai 2023, de 01h00 à 10h00, le stationnement sera interdit sur les 2 côtés des voies suivantes :

- avenue de la Victoire portion comprise entre les rues Rontaunay et Compagnie ;

- rue Alexis de Villeneuve portion comprise entre l'avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu ;

- rue de la Compagnie portion comprise entre les rues Juliette Dodu et Victoire ;

- rue Pasteur portion comprise entre les rues de Paris et Juliette Dodu ;

- rue Jean Chatel portion comprise entre les rues Leclerc et Labourdonnais ;

- rue Etienne Regnault portion comprise entre l'avenue de la Victoire et Lucien Gasparin ;

- rue Labourdonnais portion comprise entre les rues Juliette Dodu et Lucien Gasparin.

Le jeudi 11 mai 2023, de 08h00 à 18h30, le stationnement sera interdit sur les voies et places suivantes :

- rue Poivre ;

- place Seevoosagur Ramgoolam (ex place de Metz) ;

- rue de la Source (entre la rue du Général de Gaulle et la rue Bertin) ;

- la rue du Général de Gaulle (entre la place de Metz et la rue Fénélon) ;

- la rue Fénélon (entre la rue Général de Gaulle et la rue Bertin) ;

- la rue Bertin (entre la rue de la Source et la rue Fénélon) ;

- la rue René Cassin.

Le vendredi 12 mai 2023, de 06h00 à 16h00, le stationnement sera interdit sur les 2 côtés des voies suivantes :

- rue Bouvet ;

- rue Mérencienne.

Le vendredi 12 mai 2023, de 12h00 à 22h00, le stationnement sera interdit sur les 2 côtés de la rue de la Martinique entre la rue Foch et la rue de la Guyane.