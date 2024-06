Le sport c'est la santé… les Réunionnais.ses l'ont bien compris

Nelson Mandela l'avait dit : "J'ai toujours pensé que l'exercice physique est la clef non seulement de la santé du corps mais aussi de la paix et de l'esprit". Une phrase très juste alors que se tient jusqu'à ce dimanche à la Nordev à Saint-Denis, le Salon du trail, du vélo et des sports d'endurance. Le sport est un outil précieux et presque indispensable pour se maintenir en forme. En ville, en forêt, sur le littoral… à pied, en vélo, les Réunionnais ont bien compris l'importance d'une activité sportive, quoiqu'on pût en dire les chiffres, plaçant l'île en queue de peloton en termes de pratique du sport (Photo : www.imazpress.com)

La Réunion est une terre de sport, des sports en plein air ou en salle, sur les sentiers des cirques ou en bord mer. Chaque jour, l'on peut voir les Réunionnais s'adonner à une pratique sportive. D’autres pratiquent avec passion le fitness, le crossfit, l’escalade, le canyoning…

Pour eux ce n'est pas seulement courir pour courir mais bien courir avec plusieurs objectifs : se dépasser, son bien-être et surtout… sa santé.

"Le sport cela permet de conserver sa santé, conserver ses muscles, les renforcer", explique Pierre Maunier, président de l'association du Grand Raid. "Plus vous allez les faire travailler et plus ils vont résister, grandir et aller dans le temps. On peut être très âgé et avoir de beaux muscles si on fait du sport."

"Si on entretient son corps, on entretient ses muscles, ses neurones et on reste jeune."

- La santé n'a pas de prix -

Quelle que soit la discipline pratiquée, que nous soyons sportifs de haut niveau ou simples débutants, jeunes ou âgés, l’engouement pour le sport ne cesse de croître, car chacun sait que la santé n’a pas de prix.

Chez Réunicycle, le constat est là : les gens ont envie de faire du sport. "Le sport est bon pour la santé. Le cyclisme comme le trail ou autre et si la pratique du sport est là, la santé aussi", lance Guillaume Rambour.

"Beaucoup de traileurs se mettent vélo. C'est un sport moins contraignant pour les articulations et bon pour le cardio."

Pour les débutants, le conseil serait de "ne pas en faire trop de suite, de prendre son temps et de commencer par des sorties sur le plat".

Guillaume Rambour, en plus de conseiller les sportifs, est ancien compétiteur en cyclisme sur route.

"J'ai arrêté il y a 10 ans et si on sait que c'est important on s'en rend plus compte après, quand on arrête. Il y a ce manque, on sent la différence. Le sport c'est comme une drogue et quand je vois mon docteur il me le dit, mon cœur est encore bon malgré l'arrêt de la compétition."

Ingrid Dijoux est elle coach sportive sur La Possession et Le Port depuis plus de six ans. "Pour moi le sport ça apporte énormément de bien-être, ça booste la confiance en soi et permet de limiter et prévenir au mieux les maladies et vieillir mieux."

"Si je ne fais pas de sport je me sens moins bien. Le sport me permet de me sentir vivante, je peux repousser mes limites et c'est comme ça que j'atteins le sentiment de confiance en soi, prête à affronter plus de choses de la vie", dit-elle.

Dans sa mission de coaching, Ingrid Dijoux accompagne les sportifs. "J'essaie de leur faire prendre conscience de leurs capacités, leur faire prendre conscience de ce qu'ils mangent." "Je les accompagne en prenant compte des difficultés de chacun et chercher leur petit stress."

Brigitte est elle la mère de Caroline Cornu, naturopathe. Sa fille propose des packages spéciaux pour les sportifs.

"Elle accompagne les sportifs, avec des programmes de nutrition, de préparation mentale, la respiration." "Le sport et la santé vont de pair", dit-il.

- Les jeunes, un public à convaincre -

Si le sport et la santé vont de pair, il reste un public à convaincre pour certains, les plus jeunes.

"Le sport c'est la santé. À la ligue d'athlétisme de La Réunion, ont fait de la santé une priorité", explique Philippe Quest.

"Du sport pour la santé et même en prévention où les entraîneurs s'adaptent en fonction des besoins."

Philippe Quest est également professeur d'EPS. Ce qu'il constate c'est que : "à travers mes classes, l'on voit une différence importante entre les jeunes qui font du sport et ceux qui n'en font pas".

Selon lui, "en France, le sport n'est pas forcément la priorité d'un point de vue sociétal et des familles". "Les proches ont parfois du mal à accompagner leurs enfants vers les activités physiques et sportives."

Alors à ceux qui veulent se maintenir en forme : "ne limitez pas vos défis, défiez vos limites".

Lire aussi - La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser

Lire aussi - Pratique du sport à La Réunion : le Département demande à l’Insee d’actualiser ses chiffres

Lire aussi - Peu de licences sportives en club à La Réunion : l'Insee s'explique



ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com