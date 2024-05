Les quatre infos à retenir : logement, Nouvelle-Calédonie, Didier Robert et Kélonia

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 21 mai 2024 : - Migrations résidentielles : quatre Dionysien.nes sur dix viennent de l'extérieur de l'île - Nouvelle-Calédonie: Emmanuel Macron part ce soir pour l'archipel pour y installer "une mission" - Emplois présumés fictifs à la Région : Didier Robert et l'ensemble des prévenus relaxés par le tribunal de Champ-Fleuri - Bras-Panon : une tortue retrouvée échouée, tuée par l'hélice d'un navire

Migrations résidentielles : quatre Dionysien.nes sur dix viennent de l'extérieur de l'île

Ce mardi 21 mai 2024, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec l'Insee, ont dévoilé les résultats d'une étude portant sur les migrations résidentielles dans le chef-lieu entre 2016 et 2020. Combien de nouveaux habitants s’installent chaque année à Saint-Denis entre 2016 et 2020 ? D’où viennent-ils ? Dans le même temps, combien d’habitants quittent le chef-lieu pour s’installer dans une autre commune de La Réunion ou ailleurs en France ? Saint-Denis attire chaque année entre 2016 et 2020, 8.020 nouveaux habitants. Dans le même temps, 6.950 Dionysiens quittent la ville. Si la moitié des nouveaux habitants de Saint-Denis habitaient déjà sur l’île, quatre sur dix viennent d’ailleurs en France, et un sur dix de l’étranger.

Nouvelle-Calédonie: Emmanuel Macron part ce soir pour l'archipel pour y installer "une mission"

L’annonce a été faite par la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot à la sortie du Conseil des ministres. Le président de la République Emmanuel Macron se rendra en Nouvelle-Calédonie, en proie à des émeutes, "dès ce (mardi) soir" heure de Paris pour y installer "une mission".

Emplois présumés fictifs à la Région : Didier Robert et l'ensemble des prévenus relaxés par le tribunal de Champ-Fleuri

Didier Robert, ex-président de Région, Jean-Louis Lagourge (ex-président vice-président de la collectivité) Vincent Bègue, ancien directeur de cabinet de Didier Robert et les huit salariés poursuivis pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts ont été relaxés par le tribunal de Saint-Denis ce mardi après-midi, 21 mai 2024. Le président a estimé que l’enquête n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour prouver la réalité des faits reprochés.

Bras-Panon : une tortue retrouvée échouée, tuée par l'hélice d'un navire

Ce lundi 20 mai 2024, le Centre de soins de Kélonia a récupéré une tortue morte échouée sur le littoral de Bras-Panon. Il s'agit d'une femme retrouvée avec la carapace fracturée et une nageoire arrière en partie sectionnée. Des blessures "caractéristiques d'une collision avec l'hélice d'un bateau", rapporte le centre des tortues marines.