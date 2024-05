Les quatre infos à retenir : incendie mortel, tabac, hommage et BTP

BONSOIR - À la une de vendredi soir 31 mai 2024 : - Incendie mortel à Tan Rouge : un homme mis en examen pour meurtre et écroué - À La Réunion, 21% des personnes âgés de plus de 18 ans fument quotidiennement - Mort en exercice : un hommage rendu à l'ancien chef d'escadron à La Réunion, Jean-Christophe Bellioma - BTP: pas d'accord trouvé entre les acteurs de la filière, la concertation va se poursuivre

Incendie mortel à Tan Rouge : un homme mis en examen pour meurtre et écroué

Bruno Johnny Bègue retrouvé mort dans sa case incendiée à Tan Rouge (Saint-Paul) ce dimanche 26 mai 2024, jour de la fête des mères, ne se serait pas suicidé après une violente dispute avec sa soeur. Son beau-frère a été mis en examen pour meurtre et écroué, jeudi en fin de journée, indique le Journal de l'île

À La Réunion, 21% des personnes âgés de plus de 18 ans fument quotidiennement

À La Réunion, 21% des personnes âgés de plus de 18 ans fument quotidiennement alors que la consommation de tabac reste la première cause de mortalité évitable et tue à long terme un fumeur sur 2. Chaque année, ce sont plus de 600 personnes qui décèdent sur notre île en lien avec leur tabagisme. Le 31 mai, journée mondiale sans tabac organisée chaque année par l’Organisation Mondiale de la Santé, est l’occasion de rappeler les effets néfastes du tabac sur la santé des fumeurs mais aussi des personnes de leur entourage (tabagisme passif).

Mort en exercice : un hommage rendu à l'ancien chef d'escadron à La Réunion, Jean-Christophe Bellioma

Ce vendredi 31 mai 2024, à La Réunion, un hommage a été rendu à la préfecture à Jean-Christophe Bellioma, 56 ans, ancien chef de l'escadron départemental de sécurité routière de La Réunion. Le gendarme, père de famille, est décédé dans l'exercice de ses fonctions le 28 mai dans le Loiret.

BTP: pas d'accord trouvé entre les acteurs de la filière, la concertation va se poursuivre

La réunion entre tous les acteurs de la filière du BTP ce vendredi 31 mai 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie n'a pas débouché sur un accord. La concertation va se poursuivre. Une nouvelle réunion est prévue le vendredi 14 juin. L'intersyndicale des salariés maintient la suspension de son mot d'ordre de grève lancé le jeudi 23 mai pour alerter les pouvoirs publics sur la crise profonde secouant le secteur du BTP