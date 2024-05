Toute la filière bâtiment et travaux publics en réunion à la chambre de commerce

La réunion de concertation entre tous les acteurs de la filière BTP a commencé à la chambre de commerce et d'industrie vers 14h30 ce vendredi 31 mai 2024. Il s'agit de définir des solutions à la crise profonde secouant le secteur du BTP. Cette réunion avait été décidée le vendredi 24 mai à l'issue de deux jours de mobilisation pour alerter les pouvoirs publics sur la crise profonde secouant le secteur du BTP (Photo rb/www.imazpress.com)

En début de réunion, le président de la CCI, Pierrick Robert, à déclaré : "la situation est préoccupante et amène à ce que l'on se rencontre de manière urgente et rapide".

"Il n'y a pas de sujet que l'on peut balayer d'un revers de la main." "En 2023, la CCIR avait dit que la situation se dégradait et en 2024 c'est l'année de tous les dangers", ajoute le président.

La Réunion a commencé vers 14h30. Regardez

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu tous au long de cette semaine entre les sydicats de salariés, les syndicats patronaux, l'Etat, les bailleurs sociaux, et les collectivités. Il s'agissait de déterminier des pistes pour empécher l'effondrement de ce secteur clé de l'économie locale "désormais à l'agonie" soulignent les syndicats de salariés.

C'est pour alerter les pouvoirs publics et les donneurs d'ordre sur cette situation que l'intersydicale s'était mobilisé le jeudi 23 mai et le vendredi 24 mai.

Soutenus par la FRBTP (syndicat patronal) qui alerte, elle également ,sur la crise agitant le secteur, les syndicalistes avaient distribués des tracts aux automobilsites sur le rond point de la caserne Lambert donannt accès à la sortie et à l'entrée de la NRL

"Depuis début de l'année, nous avons eu au moins 1.000 personnes qui ont été licenciées, qui n'ont plus de boulot. Les entreprises qui ont encore du boulot vont s'arrêter très vite, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Nous on n'a plus rien, rien, rien du tout" avait martèlé Raymond Payet, dirigeant de la CGTR BTP.

"Nous attendons un acte d'engagement pour le redémarrage du BTP" avait lancé Johnny Lagarrigue, secrétaire général de la CFDT BTP.

"L'activité n'est pas au rendez-vous, les emplois ne font que baisser, les patrons sont inquiets", indiquait Anthony Lebon de la FRBTP . "L'urgence c'est un plan de relance, appels d'offres bloqués en termes de financement et en plus il y a la visibilité, ce que l'on n'a pas aujourd'hui, de la compétitivité renforcée' ajoutait-il.

Le mouvement de grève avait donc été ensuite suspendue dans l'attente de la concertation de ce vendredi.

- 94 entreprises ont fermé au 4ème trimestre 2023 -

Pour rappel, en 2023, on estime à 7.100 le nombre logements autorisés à la construction à La Réunion. Comparé à 2022, ce chiffre indique une diminution de 9%, selon les données de la Cellule économique du BTP de La Réunion (CERBTP).

Tous les logements mis en chantier sont en baisse que ce soit pour les logements individuels -kaz atèr-, (-9,3%), les logements individuels groupés (-5,1%) et les logements collectifs et en résidences (-11,6%).

Dans le social, au 4ème trimestre 2023, 391 logements sociaux ont été démarrés et 1.002 ont été livrés. Les démarrages de chantier se contractent de 30,8% en un trimestre et chutent de 54,3% en un an. Quant aux livraisons de logement sociaux, elles progressent de 14,6%.

Des logements en baisse, qui découlent d'une baisse d'activité de la filière BTP à La Réunion. "En 2008, avant la fin de la défiscalisation du logement libre, l'activité du BTP était de l'ordre de 2,1 milliards d'euros en 2008" selon la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

"Avec la NRL, le chiffre d'affaires du BTP était de deux milliards d'euros, désormais il est de 1,2 milliard", explique Pierrick Robert, président de la chambre de commerce et d'industrie.

Conséquence, les entreprises peinent à travailler. Certaines sont obligées de mettre la clé sous la porte et de se séparer de leurs salariés.

À La Réunion, l'effectif salarié de la filière bâtiment est de 19.681 personnes selon les chiffres de la Caisse de congés payés du BTP, arrêtés en mars 2024. Une baisse de 2,2% comparée à mars 2023, alors que l'année passée, le secteur du bâtiment employait en moyenne, 20.170 salariés, selon les données de 2023 enregistrées par la CERBTP.

Ces salariés sont employés par près de 4.200 entreprises.

Selon les données de la CERBTP, 277 de ces sociétés étaient en situation de défaillance en 2023. Une hausse de plus de 61% sur un an. "Une défaillance d'entreprise qui a fortement augmenté depuis 2020, avec une accélération en 2022", précise Pierrick Robert.

Cela étant, la défaillance ne veut pas forcément dire liquidation de l'entreprise. "L'entreprise peut bien être dans une phase de redressement", explique Raymond Vaitilingom, secrétaire général de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

Il reste que 94 de ces entreprises en difficultés ont fermé définitivement au 4ème trimestre 2023.

