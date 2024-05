Barrage filtrant à l'entrée Ouest de Saint-Denis : d'importants ralentissements pour accéder au chef-lieu

Ce mercredi 22 mai 2024, un barrage filtrant s'est installé à l'entrée Ouest de Saint-Denis, au niveau du rond-point de la Caserne Lambert. Des manifestants de l'intersyndicale BTP filtrent les passages et distribuent des tracts. Ces derniers souhaitent alerter sur la situation de crise que traverse la filière. Une mobilisation qui entraîne quelques ralentissements sur la Nouvelle route du Littoral, en provenance de l'ouest de l'île. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous sommes là en intersyndicale ce matin. Nous voulons alerter sur la situation du BTP", déclare Maximin Hoarau de la CGTR BTP.

"Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le cabinet du préfet dans le cadre de réunion avec les différents partenaires, la Région, le Département, les bailleurs", dit-il. "Nous avons alerté sur la situation pour relancer l'activité."

"Aujourd'hui on est à l'égonie avec des entreprises qui ferment, des licenciements et pas de visibilité. On a cru être entendus mais rien n'est sorti de table et là on veut alerter l'opinion publique et les donneurs d'ordre", lance Maximim Hoarau.

Ce mercredi, l'intersyndicale procède donc à une distribution de tracts et n'exclue pas de poursuivre les jours prochains "si nous ne sommes pas entendus". Il nous faut des mesures d'urgence."

- D'importants ralentissements pour venir sur Saint-Denis -

En provenance de l'ouest comme de l'est, on dénombre de nombreux kilomètres de ralentissements.

De plus, un accident entre deux véhicules a eu lieu au niveau de la Pointe du Gouffre, neutralisant la voie de droite et la voie des bus.

