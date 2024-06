Les quatre infos à retenir : assurance-chômage, TAK, fête de la musique et PLR

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 13 juin 2024 : - Réforme de l'assurance chômage: Attal annonce un décret "d'ici au 1er juillet" - Le Tampon : l'au revoir à la presse d'André Thien Ah Koon - Saint-Denis : une fête de la musique aux mille et une sonorités - Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche

Réforme de l'assurance chômage: Attal annonce un décret "d'ici au 1er juillet"

Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré jeudi sur France Inter que le décret réformant à nouveau l'assurance chômage, très contesté à gauche, serait bien pris "d'ici au 1er juillet", en pleine campagne des législatives anticipées.

Le Tampon : l'au revoir à la presse d'André Thien Ah Koon

Ce jeudi 13 juin 2024, André Thien Ah Koon a convié les journalistes à ce qui semble être son ultime conférence avant la fin de sa mandature. Maire du Tampon (presque sans discontinuer) depuis plus de 40 ans, celui qui est également le plus ancien édile de France va raccrocher l'écharpe. Non pas par choix mais suite à la décision de la cour de cassation. La haute juridiction a confirmé la décision de la cour d'appel condamnant André Thien Ah Koon à cinq ans d’inéligibilité, huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende dans une affaire de prise illégale d'intérêt

Saint-Denis : une fête de la musique aux mille et une sonorités

Ce vendredi 21 juin 2024, à l'occasion de la Fête de la musique, la ville de Saint-Denis se transformera en une scène à ciel ouvert le temps d'une soirée. Le chef-lieu accueillera près de 500 groupes et 1.000 musiciens répartis sur plus de 30 scènes, entre 18h à minuit. Année des Jeux Olympiques et Paralympiques oblige, cette édition 2024 portera sur le thème du sport où initiations et démonstrations accompagneront ce mélange de styles musicaux dans une ambiance festive

Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche

Le Mouvement Pour La Réunion et ses partenaires présentent ce jeudi 13 juin 2024 leurs candidats pour les législatives anticipées. Le PLR a décidé de lancer "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche. "La seule alternative dans le contexte d’éclatement de la droite et du délitement du parti présidentiel est l'alternative à gauche", a ajouté Huguette Bello. Une annonce qui intervient alors la plateforme réunionnaise de gauche s'est réunie au Port ce mercredi soir 12 juin 2024. Il s'agissait de trouver un accord pour des candidatures communes en vue des législatives anticipées du 30 juin du 7 juillet 2024.