Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche

15:36 "Il y a eu des tentatives de division en interne pour fragiliser la gauche" "Si on est ici c’est qu’il y a un sursaut de la gauche", lance le député sortant Perceval Gaillard. "Il y a eu des tentatives de division en interne pour fragiliser la gauche lors des européennes, certains y sont parvenus." "Macron a cru profiter de cela, aujourd’hui c’est la panique au gouvernement." "À l’échelle locale, nous appelons à l’union la plus large possible", dit-il. "Nous avons gagné en 2022, parce que nous étions unis malgré des différences. Dans ce cadre-là, quelque soit les enjeux municipaux et régionaux, c’est irresponsable d’ouvrir une victoire pour le RN. Le combat va être partout contre les candidats du RN."

15:34 "Certains pensent que l'on va perdre" Lui aussi député sortant, Frédéric Maillot a repris en soulignant : "certains ont tellement peur du passé qu’ils pensent qu’on va perdre maintenant". L'élu comparant le parti de la plateforme réunionnaise comme "un match de foot où l'on changerait la feuille de match à la mi-temps et fragiliser la gauche".

15:27 La démission, "on en parlait mais on ne pensait pas que cela arrivait maintenant" Karine Lebon, députée sortante le dit : "je n’avais pas prévu de me trouver face à vous, j’aurais dû préparer une commission d’enquête sur les logements insalubres à La Réunion", lance-t-elle, alors que la dissolution annoncée par le président à mis un stop à tous les projets. "Lorsque dimanche Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, il a mis un terme à nos commissions, nos projets de lois. La dissolution on en parlait depuis 2022, nous savions qu’il pouvait actionner ce levier mais nous ne nous attendions pas à ce que ça arrive à un moment si inopportun". Lire aussi - Projets de loi à l'arrêt, commissions abandonnées... la dissolution de l’Assemblée a tout emporté "Notre peuple mérite plus de respect. Depuis ma réélection j’ai reçu et accompagné plus de 400 administrés. J’ai déposé en deux ans sept propositions de loi, je fais partie des députés les plus actifs en la matière." "Aux Réunionnais souhaitant voter pour le RN, ne nous trompez pas, ils ne sont pas vos alliés. Votre vote sera comptabilisé mais votre voix ne comptera pas. Nous devons finir les guerres d’égos."

15:26 "L’heure est grave mais l’espoir est là" "On est prêt à gouverner et nous avons la possibilité de le faire", commente à son tour Jean-Hugues Ratenon. "Nous sommes satisfaits de voir l’effondrement de la macronie, nous les députés de la NUPES avons travaillé ensemble ces deux dernières années. Et aujourd'hui nous avons l’opportunité de gouverner." "Il serait irresponsable de manquer ce rendez-vous. Le sens de la responsabilité est l’union et la préservation des députés sortants. Nous sommes dans cette logique, l’heure est grave mais l’espoir est là."

15:24 "Nous soutenons Philippe Naillet" Joé Bédier poursuit en ajoutant : "dans ces moments-là il faut être solidaire et ne pas faire de calcul. On doit se mettre en ordre de marche pour faire réélire les députés sortants. C’est pour cela que nous soutenons Naillet."

15:22 "Alors que la maison brûle, certains se regardent le nombril" C'est au tour d'Emmanuel Séraphin de prendre la parole. "Dans le cas de la NUPES la base de la négociation a été les sortants. Ce que propose aujourd'hui le nouveau front populaire est de partir sur les mêmes bases. C’est pour cela qu’au niveau national un accord a été trouvé en six heures." "Dans l’accord partiel qui nous a été proposé hier soir, c’est assez hallucinant : on nous a fait une liste des bons et des mauvais députés. On ne peut pas valider ce principe", dit-il, évoquant la réunion de la plateforme réunionnaise. "Alors que la maison brûle, certains se regardent le nombril. L’instant est historique, l’instant est vraiment inquiétant."

15:15 Six candidats sur sept de l’union populaire ont remporté la victoire en 2022 Patrick Lebreton poursuit. "Notre devoir c’est de faire corps commun. Un sondage donne l’extrême droite à 31% et la gauche à 28%." "Ces éléments doivent nous amener à dire que chaque circonscription doit compter, il faut se battre pour remporter la victoire et être la force qui pourra être une coalition gagnante." "Nous avons un devoir au niveau local qui est d’agir en responsabilité pour sauver la démocratie, et ne pas perdre un seul poste de député. Dans ce contexte, il y a une base qui est la nôtre : six candidats sur sept de l’union populaire ont remporté la victoire en 2022, et il y a une nécessité d’agir pour obtenir au moins aussi bien", ajoute-t-il. "Il y a aujourd’hui un travail très dur qui nous attend", dit-il. "Le combat contre Emmanuel Macron est total, il ne peut pas être partiel. Le nouveau front populaire ne peut pas non plus être partiel."

15:10 "Nous lançons un ultime appel à l’union et au rassemblement." La représentante du PLR poursuit en déclarant : "le grand chelem est possible si nous sommes unis". "C’est le choix de l’efficacité que nous faisons. C’est aussi respecter le choix des électeurs en 2022. Ces législatives anticipées et imposées par le président ne doivent pas être un rendez-vous de la division où nous serions perdants. Au contraire il doit permettre à la gauche de conforter ses positions. Nous sommes dans une union sincère."



Huguette Bello rappelle ensuite comment la gauche a réussi à se rassembler dans l’Hexagone. "L’esprit de responsabilité triomphe, c’est pour cela que nous appelons à un accord global, l’heure est trop grave pour partir divisée. En France la gauche a réussi à mettre de côté ses ressentiments, nous devons nous aussi être capables de le faire à la réunion." "Nos élus travaillent déjà ensemble à la Région, ces législatives doivent être gérées avec responsabilité. Nous lançons un ultime appel à l’union et au rassemblement."

15:07 "La seule alternative est l'alternative à gauche" Huguette Bello démarre et déclare : "quelle assemblée sortira des urnes le 7 juillet prochain, et quel est le gouvernement qui en sera issue ?" "Face à ces défis, l’enjeu national de ces élections est de mettre en échec le RN pour l’empêcher d’accéder au pouvoir. On ne peut imaginer confier les clés du destin de la France de ce mouvement cultivant la haine, la division, le racisme." "La seule alternative dans le contexte d’éclatement de la droite et du délitement du parti présidentiel est l'alternative à gauche. Face au danger, les partis de gauche ont su mettre de côté leurs divisions pour ce rassemblement dans le front populaire."



"La priorité est donnée aux sortants et aux candidatures uniques. La Réunion a une responsabilité immense à porter le maximum de députés de gauche à l’assemblée. Cela se traduit de façon très simple, notamment à partir des résultats des dernières législatives qui ont été sans ambiguïtés", ajoute Huguette Bello.



"Ils méritent de continuer leur mandat, n’en déplaise à Macron", lance-t-elle. "Le meilleur moyen de gagner est de soutenir les sortants, rien ne justifie de remettre en cause les députés sortants", tacle-t-elle.

14:52 Le PLR rassemblé Sont présents pour cette conférence de presse qui se tient au Radisson à Saint-Denis, Huguette Bello, Patrick Lebreton. Mais également les députés sortants Frédéric Maillot, Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon, Perceval Gaillard et Émeline K/Bidi, ainsi que Joé Bédier maire de Saint-André, Emmanuel Séraphi, , maire de Saint-Paul et Alexis Chaussalet. Cinq des six députés de gauche sortants sont présents. Seul absent, Philippe Naillet.