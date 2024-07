Les quatre infos à retenir : jeunesse législatives, votes et décès

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 5 juillet 2024 : - Législatives : la jeunesse réunionnaise inquiète face à la montée du Rassemblement National - Législatives : méconnaissance des programmes, bourdes et inepties, les candidats du RN ont fait le plein - Consignes de vote à La Réunion : entre appel à voter contre l'extrême droite, non positionnement et silence - Sainte-Marie : un motard de 56 ans décédé après une perte de contrôle

Législatives : la jeunesse réunionnaise inquiète face à la montée du Rassemblement National

À quelques jours du second tour des élections législatives anticipées suivant la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par le Président de la République le 9 juin dernier, la jeunesse réunionnaise a tenu à se mobiliser contre l'extrême droite. C'est dans une pétition en ligne que "la jeunesse réunionnaise" se fait écho de l'inquiétude de la montée du Rassemblement national au pouvoir.

Législatives : méconnaissance des programmes, bourdes et inepties, les candidats du RN ont fait le plein

Le second tour des élections législatives se tiendra ce dimanche 7 juillet 2024. Les débats entre les candidats qualifiés dans chacune des sept circonscriptions de l'île, se sont enchaînés tout au long de la semaine sur le plateau télé de Réunion La 1ère. Au fil de ces confrontations, nous avons relevé quelques grosses perles et autres inepties. Vous avez sans doute déjà deviné qui est en tête du classement...

Consignes de vote à La Réunion : entre appel à voter contre l'extrême droite, non positionnement et silence

Le premier tour des législatives est passé et il a qualifié pour le second tour tous les candidats au RN. Cette percée historique de l'extrême droite à La Réunion a poussé les uns et les autres à se positionner. Il y a ceux qui appellent clairement à vote contre l'extrême droite, ceux qui ne choisissent pas et ceux qui ne disent rien. Tour de table d'un positionnement qui laissera forcement des traces.

Sainte-Marie : un motard de 56 ans décédé après une perte de contrôle

Ce vendredi 5 juillet 2024 à 10h00, un motard de 56 ans perd la vie sur la RD51 de Sainte-Marie sur la portion Ravine des chèvres vers Bagatelle. L'accident n'ayant impliqué aucun tiers, la victime sortant d'une légère courbe à gauche a fini sa course au milieu de la chaussée. Pour le moment, on ignore les conséquences du décès. Une enquête est en cours.