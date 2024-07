Législatives : méconnaissance des programmes, bourdes et inepties, les candidats du RN ont fait le plein

Le second tour des élections législatives se tiendra ce dimanche 7 juillet 2024. Les débats entre les candidats qualifiés dans chacune des sept circonscriptions de l'île, se sont enchaînés tout au long de la semaine sur le plateau télé de Réunion La 1ère. Au fil de ces confrontations, nous avons relevé quelques grosses perles et autres inepties. Vous avez sans doute déjà deviné qui est en tête du classement... (Photo : www.imazpress.com)

- Une candidate hors-sol -

Première candidate à faire partie de notre sélection, Christelle Bègue, candidate du Rassemblement national dans la deuxième circonscription.

La candidate est pour un menu unique dans les cantines des établissements scolaires.

L'ancienne enseignante n'est pas favorable aux menus de substitution car "à l'école normale il n'y avait pas de repas spécial pour les malbars et… les autres", a-t-elle déclaré avec une longe hésitation ente "malbars" et "les autres". Pensait-elle aux musulmans, aux bouddhistes, aux végétariens, aux végans ? On suppose qu'elle seule le sait.

Elle aura ensuite cette phrase fulgurante à l'intention des élèves ne mangeant pas certaines viandes "si on n'en mange pas on s'arrange pour avoir sa viande".

Ça va vraiment sentir très bon dans les cartables, surtout en été...

Christelle Bègue a aussi fait dans la phrase radicale. "J'appelle à éliminer les personnes comme vous", a-t-elle lancé à son adversaire Karine Lebon.

La candidate de gauche lui demande si c'est vraiment le fond de sa pensée, "oui" répond Christelle Bègue.

Mais une minute plus tard, voilà que l'ex-enseignante jure la main sur le coeur "je n'ai pas parlé d'éliminer, ce n'est pas ce que j'ai dit, vous déformez tout, vous transformez mes propos".

- Attaquer sur le physique, c'est petit… -

Autre candidat, autre attaque.

Dans la septième circonscription, Jean-Luc Poudroux, ancien maire de Saint-Leu, ancien député, ancien président du Conseil départemental et amateur de placement financier dans les paradis fiscaux, commence par remercier ses électeurs qui veulent "du changement".

Cocasse lorsque l'on sait que le candidat RN était macroniste il y a à peine trois mois et qu'il a appelé à voter pour Huguette Bello, dirigeante de gauche, lors des régionales de 2021.

Tous ces revirements ont sans doute fini par le déboussoler au point d'en perdre le sens du respect et de s'attaquer au physique de son adversaire. "Un député ce n'est pas fait pour être assis à profiter de la cantine et je pense que vous en avez profité plus que moi", a-t-il lancé à Perceval Gaillard.

"C'est très classe Monsieur Poudroux" lui a simplement répondu son adversaire. Nous ajouterons "c'est vraiment très petit" Monsieur Poudroux.

- Une candidate dont le programme du RN paraît lointain -

Dans la 6ème circonscription, on retiendra les difficultés de Valérie Legros, candidate RN, à s'y retrouver dans tout cela.

Il faut dire qu'il y a les programmes, le budget, les chiffres, les expressions, les appellations, les sigles, tout cela a semblé tourbillonner autour d'elle. Elle a fini par lâcher : "comment vous dire, nous n'avons jamais été élus et on ne fait pas un programme en trois jours".

Ah, on pensait que RN avait déjà un programme. Eh bien non ce n'est pas le cas selon Valérie Legros ?

Elle a aussi avoué "c'est difficile de répondre aux tacles de Monsieur Maillot". Le député sortant lui a simplement répondu : "c'est juste que je suis travailleur".

Pour expliquer sa difficulté à argumenter, la candidate extrémiste s'est aussi dit apeurée par "l'agression" de la part de militants devant l'enceinte de Réunion La 1ère. Elle a déclaré à ce propos : "je me suis faite agresser par les militants de Madame Bello. Ils avaient des pancartes, ils sont venus me parler, ils criaient vive Huguette Bello". Effroyablement effrayant en effet...

Elle a terminé son propos par une réclamation, majeure adressée à son adversaire : "je demande à ce que vous recolliez mes affiches."

- Un candidat dont les propos font réagir, même à l'international -

Un autre candidat a vu son intervention être relayée à l'international. Eh oui. Même en Allemagne on parle de lui : Jonathan Rivière.

Candidat dans la 4ème circonscription, le candidat RN attaque : "Madame K/Bidi vous êtes socialiste et bien j'invite les téléspectateurs à aller sur Google et le PS c'était le premier parti d'Hitler, donc vous êtes nazis." Et nous voilà brusquement confrontés à un immense dilemme : faut-il dire qu'il est pathétique oui ridicule.

Das intellektuelle Niveau einiger Kandidaten des rechtsradikalen Rassemblement National ist erstaunlich. Jonathan Rivière, RN-Kandidat auf der Insel La Réunion, nennt die sozialistische Partei PS eine „Nazi“-Partei. Der Grund: er hat es auf „auf Google“ gelesen!! https://t.co/hFWzZEtQze — Knut Krohn (@knut_krohn) July 5, 2024

Mais tout cela n'est pas très étonnant de la part de Jonathan Rivière qui a relayé sur son Facebook des théories telles que : "l'homme n'a jamais marché sur la Lune", "la CIA a organisé le 11 septembre" mais aussi "des fake news sur la vaccination ou des propos nauséabonds sur la transidentité supposée de Brigitte Macron".

Ce candidat a aussi affirmé avoir été "agressé" devant l'enceinte de Réunion La 1ère. "J'ai eu peur pour ma santé, mon intégrité physique". Dans un communiqué il a ajouté : "une vingtaine de militantes et militants de Mme Kbidy étaient présents. J'ai eu très peur, j’ai dû courir afin d’éviter des coups".

Vous vous dites que si le RN pouvait courir aussi vite que lui et partir loin de ces élections, cela serait une bonne chose ? Ne soyez pas méchants...

