Jonathan Rivière dit avoir été "agressé verbalement", Emeline K/Bidi dénonce "des mensonges" à répétition

Jonathan Rivière, candidat Rassemblement national dans la 4ème circonscription, affirme ce vendredi 5 juillet 2024 avoir été "agressé verbalement" par des militants de son adversaire Emeline K/Bidi devant les locaux de Réunion la 1ère. "J’ai du courir afin d’éviter des coups" assure-t-il. Des accusations que la candidate Nouveau Front Populaire dément fortement. Elle rappelle par ailleurs avoir, elle, déposé une plainte et des mains courantes contre des militants de Jonathan Rivière.

Ce jeudi soir, Jonathan Rivière et Emeline K/Bidi étaient attendus sur le plateau de Réunion la 1ère pour débattre avant le second tour des élections législatives. Le candidat affirme "qu'une vingtaine de militantes et militants de Mme Kbidy [sic] étaient présents" et que son accompagnateur et lui ont été "agressés verbalement". "Je cite "Nous sa kok à où quand ou vient saint Joseph dimanche" avant d’entrer dans le bâtiment".

"J’ai eu très peur , j’ai du courir afin d’éviter des coups" assure-t-il.

Pour preuve, une vidéo de dix secondes... filmée depuis une voiture, où l'on voit une dizaine de personnes, pancartes à la main, crier "Emeline députée".

La concernée dément toute insulte et toute violence. "J'ai vu des vidéos de son arrivée, à aucun moment je n'entends d'insute, sauf s'il considère que les mots "Emeline" et "Députée" sont des insultes. On le voit aussi passer calmement, au pas, devant ces dames qui sont venues manifester. A aucun moment je ne le vois courir, je n'entends pas d'insulte" répond la députée sortante.

"Je ne vois personne mener une quelconque violence. Les forces de l'ordre se sont déplacées après son appel, et les policiers ont constaté qu'il s'agissait d'une manifestation bon enfant, tout le monde est reparti dans le calme. A sa sortie des locaux, les militants avaient quitté les lieux. S'il n'y a pas eu de violence à son arrivée, et que personne n'était là quand il est ressorti, de quels coups parle-t-il ?" lance-t-elle.

Insultée de "nazi" sur le plateau lors du débat, Emeline K/Bidi estime que les propos de son opposant sont "affligeants". "Je reviendrai là-dessus en temps voulu, mais cela démontre tout de même le niveau des candidats RN et leur dangerosité. Ils sont sans cesse dans le révisionnisme" déplore-t-elle.

"La vérité, c'est que monsieur Rivière en est réduit à mentir. Il ment sur les violences, sur le soutien que lui aurait apporté David Lorion, quand il me traite de nazi."

La candidate rappelle par ailleurs avoir déposé plainte contre des militants de son opposant. "Le champ de canne de mon suppléant Jean-Bernard Maratchia a été incendié, des militants ont interrompu des meetings en criant "Vive la race aryenne", le maire de Saint-Joseph a été agressé par un militant..." liste-t-elle.

Une dernière journée agitée avant la fin de la campagne électorale.

