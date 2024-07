Les quatre infos à retenir : disparition, SNCF, Tour Auto et JO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 26 juillet 2024 : - À Bourges : Jordan Lock-Fat, réunionnais de 25 ans, a disparu depuis deux semaines - La SNCF victime d'"une attaque massive pour paralyser le réseau" des TGV, le trafic fortement perturbé - 55ème Tour Auto : top départ du rallye de La Réunion - Jeux olympiques 2024 : plus de 10.000 athlètes sur "Seine" pour un coup d'envoi en fanfare

À Bourges : Jordan Lock-Fat, réunionnais de 25 ans, a disparu depuis deux semaines

Depuis ce mercredi 24 juillet 2024, une alerte disparition a été lancée dans le département du Cher. Jordan "Chinois" Lock-Fat un jeune réunionnais de 25 ans vivant à Bourges n'a pas donné signe de vie depuis deux semaines. Un appel à témoins a été lancé sur les réseau sociaux

La SNCF victime d'"une attaque massive pour paralyser le réseau" des TGV, le trafic fortement perturbé

La SNCF a subi dans la nuit de jeudi à vendredi une "attaque massive d'ampleur pour paralyser" son réseau de TGV, a indiqué le groupe à l'AFP. Un incendie aux abords des voies à hauteur de Courtalain dans l’Eure-et-Loir a engendré l’interruption des circulations. La circulation des TGV sur les axes Atlantique, Nord et Est sera "très perturbée", à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO.

55ème Tour Auto : top départ du rallye de La Réunion

Le Tour Auto de La Réunion revient pour sa 55ème édition du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2024. Pour ce premier jour de course automobile, le rendez-vous est donné dans le nord et le nord-ouest de l'île pour les fameuses spéciales. De la place Sarda Garriga à Saint-Denis à Saint-Paul en passant par la Possession, les pilotes vont s'affronter dans ce rallye avec notamment la première spéciale la plus attendue : les Trois Bancs. Quelques modifications routières ont été prévues pour permettre aux usagers de suivre le Tour Auto en sécurité. Mais attention, car le risque zéro n'existe pas

Jeux olympiques 2024 : plus de 10.000 athlètes sur "Seine" pour un coup d'envoi en fanfare

Briser les codes, révolutionner les Jeux, et être accessible au plus grand nombre : tel est le défi que s'est lancé Paris 2024. Des Jeux qui vont s'ouvrir aux yeux du monde à compter de ce vendredi 26 juillet 2024, à 19h30 (21h30 – heure Réunion) date de la cérémonie officielle d'ouverture des JO. Un rendez-vous qui se veut sportif et populaire et donnera le coup d'envoi des Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août et paralympiques du 28 août au 8 septembre