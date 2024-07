Jeux olympiques 2024 : plus de 10.000 athlètes sur "Seine" pour un coup d'envoi en fanfare

Briser les codes, révolutionner les Jeux, et être accessible au plus grand nombre : tel est le défi que s'est lancé Paris 2024. Des Jeux qui vont s'ouvrir aux yeux du monde à compter de ce vendredi 26 juillet 2024, à 19h30 (21h30 – heure Réunion) date de la cérémonie officielle d'ouverture des JO. Un rendez-vous qui se veut sportif et populaire et donnera le coup d'envoi des Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août et paralympiques du 28 août au 8 septembre (Photo AFP)

Ce vendredi, jour d'ouverture officiel des Jeux – même si plusieurs épreuves dont le foot et le rugby ont d'ores et déjà débuté – c'est sur la Seine qu'aura lieu la cérémonie.

Une première dans l'histoire des Jeux olympiques.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 est l’un des événements phares de ces JO. Pour l’organisation, c’est même la vitrine de ces Jeux, le rendez-vous spectaculaire qui donnera le ton au rendez-vous.

Sur scène et sur la Seine, 10.500 répartis sur 94 bateaux, vont défiler sur une distance de six kilomètres.

Le départ sera donné au niveau du pont d'Austerlitz à 19h30 (21h30 – heure Réunion) et l'arrivée se fera au niveau du pont d'Iéna, au pied de la Tour Eiffel. Les athlètes passeront alors devant la tribune présidentielle, installée au Trocadéro.

Le fil conducteur de ce spectacle sera la lumière du feu sacré d'Olympie.

"Au tout début cela semblait une idée folle, pas sérieuse", mais ce sera "unique" avec des "artistes mondiaux, des danseurs, un orchestre" qui "feront de Paris un grand théâtre à ciel ouvert", a commenté ce lundi 22 juillet Emmanuel Macron.

- 10.500 athlètes sur Seine -

Naviguant d’est en ouest à travers Paris, les 10.500 athlètes déambuleront à bord de 94 embarcations sur un trajet long de six kilomètres.

Comme le veut la tradition, c'est la délégation grecque qui ouvrira la marche, en écho aux origines antiques des Jeux olympiques.

Les délégations des autres pays suivront ensuite dans un ordre alphabétique et la France, en tant que pays hôte, clôturera le défilé aux alentours de 23 heures.

En 42 minutes, les navires devront rejoindre le pont d'Iena en face de la Tour Eiffel, au rythme de 9km/h. Le temps est important, un peu d'avance sur l'horaire prévu peut modifier tout un tableau.

Tout au long du parcours, les spectateurs pourront admirer des projections visuelles, des jeux de lumière et des effets spéciaux ainsi que des spectacles de danse.

Une vingtaine d’artistes devraient participer à l’événement, dont Aya Nakamura et peut-être Céline Dion.

La traversée s’achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires pour le grand final.

La cérémonie, qui durera trois heures et quarante-cinq minutes a été pensée par Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies de Paris 2024.

- Un spectacle dans le ciel de Paris -

Le spectacle de cette cérémonie d'ouverture va aussi illuminer le ciel parisien.

Un espace aérien parisien totalement fermé pendant plus de 6 heures. Enfin, pas pour tout le monde.

Les Alpha Jet de la patrouille de France devraient réaliser plusieurs passages avant la tombée de la nuit.

Une slackline sera également installée sur les toits de Paris.

- La flamme en toile de fond -

Alors que les athlètes seront sur les flots, la flamme olympique elle continuera son chemin dans les rues de la capitale.

Elle sera transmise de main en main, de monument en monument, jusqu’au mystérieux dernier relayeur qui allumera la vasque de la flamme olympique.

L’allumage de la vasque olympique au Jardin des Tuileries doit conclure ce programme de haute volée, alors que l’identité du dernier relayeur de la flamme reste inconnue.

- Une cérémonie ouverte au public -

À Paris, comme ailleurs à l'international, la cérémonie d'ouverture sera visible sur les écrans du monde entier.

Ceux désireux de voir d'encore plus près le spectacle ont d'ores et déjà leurs billets payants. Grâce à ce dispositif, plus de 300.000 spectateurs sont conviés à la fête sur les quais et ponts de Paris, soit cinq fois plus que dans un stade en configuration olympique.

220 000 billets gratuits seront distribués pour voir la cérémonie sur les quais hauts.

80 écrans géants et une sonorisation permettront à tous de profiter de l’ambiance de ce spectacle dans la capitale.

- Paris se barricade -

"Je veux les rassurer (les Français) et leur dire que les Jeux vont sans doute être l’événement le plus sécurisé au monde", a lancé le directeur général délégué du COJO Paris 2024.

"Les yeux seront fixés sur vous. Votre tâche ne sera pas facile", a écrit dans une lettre à destination des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

"Je compte sur chacun d'entre vous pour être, en cette période de crise terroriste, attentif à tous les détails. Je compte sur chacun d'entre vous pour présenter le plus beau visage de la France: bienveillant, amical, professionnel", a-t-il demandé.

45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, épaulés par des milliers de militaires et les trois unités d'élite (BRI, Raid et GIGN) qui collaborent pour la première fois.

Autour de la Seine vendredi, il y aura des tireurs sur les points hauts, des démineurs, des équipes de lutte contre la menace bactériologique et chimique ou encore des brigades cynophiles.

Parmi les forces de sécurité, 26 sapeurs-pompiers réunionnais ont été mobilisés en renfort opérationnel. "Ils travailleront sur des gardes de 24 heures dans différents centres d’incendies et de secours du SDIS Seine-et-Marne et recevront une formation interne d’une journée et demie pour s'acculturer aux pratiques de ce SDIS, incluant l’utilisation des tablettes et du matériel incendie" détaille le SDIS 974.

En attendant la cérémonie, Paris a dû s'adapter. Depuis jeudi dernier, circuler dans la capitale est devenu un véritable casse-tête pour bon nombre d'automobilistes qui ont fait connaître leur mécontentement.

De grandes barrières ont été installées sur les trottoirs, mais aussi un QR code doit être présenté aux policiers pour accéder à certaines zones près de la cérémonie d'ouverture.

