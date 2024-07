26 sapeurs-pompiers réunionnais mobilisés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

26 sapeurs-pompiers réunionnais ont été mobilisés en renfort opérationnel, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. "Ils travailleront sur des gardes de 24 heures dans différents centres d’incendies et de secours du SDIS Seine-et-Marne et recevront une formation interne d’une journée et demie pour s'acculturer aux pratiques de ce SDIS, incluant l’utilisation des tablettes et du matériel incendie" détaille le SDIS 974. (Photo Nouveau matériel du Sdis de La Réunion sly/www.imazpress.com)

Les JO-2024 réuniront plus de 16 millions de visiteurs et 15 000 athlètes, "générant des enjeux médiatiques, diplomatiques et sécuritaires sans précédent" rappelle le SDIS.

"Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 exigent une mobilisation massive des forces de sécurité civile à travers tout le territoire national. En période estivale, où les risques tels que les feux de forêt mobilisent déjà une part importante de moyens nationaux, cette tâche s’avère d’autant plus cruciale. Pour relever ce défi, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a élaboré une réponse capacitaire globale, intégrant les ressources territoriales et nationales" détaille-t-il.

Les SDIS ultra-marins, dont celui de La Réunion, ont été sollicités pour mettre à disposition du personnel sapeur-pompier au sein du SDIS de Seine-et-Marne (77), afin de renforcer les potentiels opérationnels des centres de secours bénéficiaires et accomplir des missions courantes dans un contexte sensible.