Les quatre infos à retenir : manifestation, gouvernement, loto et Mazan

La gauche réunit des milliers de manifestants à Paris "contre le gouvernement Macron - Barnier"

"A quoi ça sert de voter ?": plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées samedi en début d'après-midi à Paris pour dénoncer le "gouvernement Macron-Barnier", à l'appel de la France Insoumise, des écologistes et d'associations féministes, étudiantes et environnementales, a constaté l'AFP. Une soixantaine de rassemblements étaient annoncés en France, selon le site de LFI, au moment où Michel Barnier, désigné Premier ministre par Emmanuel Macron, finalise la composition d'un gouvernement a priori très marqué à droite, plus de deux mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche.

Le nouveau gouvernement peut-être annoncé en fin de journée

Épilogue ce samedi pour la formation du gouvernement ? Après de "derniers ajustements", Michel Barnier a transmis vendredi soir une liste de noms "finalisée" au chef de l'Etat et le MoDem a acté sa participation, même si des députés du parti centriste, inquiets d'une équipe marquée trop à droite, restent réservés. L'annonce du nouveau gouvernement pourrait avoir lieu en fin de journée ce vendredi alors qu'Une partie de la gauche descend de nouveau dans la rue contre le chef de l'Etat et le Premier ministre.

Loto du patrimoine 500.000 euros pour le Musée de l’habitation et de l’esclavage

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a reçu un chèque de 500.000 euros des mains de la Fondation du patrimoine, ce samedi 21 septembre 2024, au titre du Loto du patrimoine. C’est le montant maximum qui peut être accordé par la Fondation.

Viols de Mazan : plus de 200 hommes s'engagent contre "la domination masculine"

"Pour en finir avec la domination masculine", une "feuille de route" signée par plus de 200 hommes, dont l'écrivain Gaël Faye, l'humoriste Guillaume Meurice ou le chanteur Eddy de Pretto, a été publiée en ligne samedi par Libération, en réaction au procès des viols de Mazan.