Les quatre infos à retenir : Macron hué, chikungunya, carburants et François-Noël Buffet

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 septembre 2024 : - "Honte à vous" : au Canada des manifestants interpellent Emmanuel Macron sur Gaza et le Liban - Chikungunya : sept cas confirmés à La Réunion - Carburants en octobre 2024 : les prix au plus bas depuis 2022 à La Réunion - François-Noël Buffet devrait se rendre à La Réunion pour son premier déplacement

"Honte à vous" : au Canada des manifestants interpellent Emmanuel Macron sur Gaza et le Liban

"Honte à vous", "Vous avez du sang sur les mains" : lors de son déplacement au Canada, Emmanuel Macron a été vivement interpellé jeudi à Montréal par des manifestants critiques de la position de la France sur le conflit à Gaza et au Liban.

Chikungunya : sept cas confirmés à La Réunion

Le cas de chikungunya signalé le 19 septembre 2024 à l'Hermitage a été confirmé par le Centre National de Référence associé des arboviroses (CNRa). À ce jour, 7 cas de chikungunya sont confirmés à La Réunion, informe l'Agence régionale de santé (ARS). Parmi ces cas, n regroupement de cas (foyer) avec six cas identifiés à Saint-Gilles-Les-Bains (premier cas confirmé le 23 août) et un cas signalé le 19 septembre, ce cas n’est pas lié aux précédents.

Carburants en octobre 2024 : les prix au plus bas depuis 2022 à La Réunion

Les tarifs des carburants à La Réunion poursuivent la baisse amorcée le mois dernier et connaissent une chute importante. - ce qui est une très bonne nouvelle. La moyenne des cours du pétrole a atteint un niveau plus vu depuis l’année 2022, l’offre mondiale étant beaucoup plus importante que ce qui avait été envisagé, la demande s’affaiblissant après la période estivale, et les transactions étant portées par un affaiblissement du dollar. Ainsi, au 1er octobre 2024, le sans plomb baisse de 6 centimes et le gazole de 7 centimes.

François-Noël Buffet devrait se rendre à La Réunion pour son premier déplacement

Le nouveau ministre des Outre-mer François-Noël Buffet devrait se rendre à La Réunion pour son premier déplacement. L'annonce a été faite ce vendredi 27 septembre 2024 par Huguette Bello, présidente de la Région Réunion après une rencontre avec le membre du gouvernement.