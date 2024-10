Les quatre infos à retenir : explosion à l'Entre-Deux, femme agressée, Vigies requins en colère, agression au couteau

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 8 octobre 2024 : - Entre-Deux : une voiture explose, l'automobiliste gravement blessé - Étang Saint-Paul : une femme blessée à l'arme blanche, l'agresseur en fuite - Saint-Pierre : un homme victime de plusieurs coups de couteau à la Ravine des Cabris - Vigies Requin : si les salariés ne sont pas payés au 10 octobre, le dispositif sera mis à l'arrêt

Entre-Deux : une voiture explose, l'automobiliste gravement blessé

Dans des circonstances encore indéterminées, une voiture a explosé à l'Entre-Deux vers 6h30 ce mardi 8 octobre 2024. L'automobiliste a été grièvement blessé. Les secours sont intervenus. Le bruit des explosions a été entendu dans tout le village. Selon le procureur de Saint-Pierre, "il s’agirait d’après les premiers éléments d’un accident dans le cadre du travail". Une enquête a été ouverte.

Étang Saint-Paul : une femme blessée à l'arme blanche, l'agresseur en fuite

Ce mardi 8 octobre 2024, une femme a été poignardée à l'arme blanche dans le secteur de l'Étang-Saint-Paul, Cité Jacques Prévert. D'après les premières informations, l'auteur présumé des faits est en fuite. Les pompiers et les forces de l'ordre sont sur place.

Saint-Pierre : un homme victime de plusieurs coups de couteau à la Ravine des Cabris

Ce mardi 8 octobre 2024, un homme a été victime de plusieurs coups de couteau, rue Pasteur à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Selon nos informations, il aurait été touché au thorax et à l'abdomen. Blessé, il se serait réfugié dans une pharmacie, indique une source à Imaz Press. La victime est hospitalisée. L'auteur des faits a lui été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Une deuxième personne a également été interpellée, indique le, procureur de Saint-Pierre. L’enquête se poursuit.

Vigies Requin : si les salariés ne sont pas payés au 10 octobre, le dispositif sera mis à l'arrêt

Si les salaires de septembre des 29 employés Vigies requins Renforcées (VRR) ne sont pas versés au plus tard ce jeudi 10 octobre 2024, le dispositif sera être mis à l'arrêt. Ce sont des retards de versement des subventions de l’Etat à la ligue réunionnaise de surf - employeur des vigies-, qui sont à l'origine des retards de paiements. "Nous attendons depuis longtemps que l'Etat nous paye les 270.000 euros représentant le solde de subvention de 2023.. Nous avons épuisé toutes nos réserves financières, nous ne pouvons plus payer les salaires" indique à Imaz Press Thierry Martineau, président de la ligue de surf. "C'est le coeur lourd que j'ai pris la décision de suspendre le dispositif à la veille des vacances, mais, il n'y avait aucune autre solution" ajoute-t-il, soutenus par les salariés. Une réunion de concertation entre la ligue et la sous-préfecture de Saint-Paul n'a donné lieu a aucune avancé. Les deux parties doivent de nouveau se rencontrer ce mercredi