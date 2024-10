Les quatre infos à retenir : Martinique, disparition, manioc géant et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 17 octobre 2024 : - Martinique : l'Etat d'accord pour baisser le prix de l'alimentaire de 20% - Disparition : Christian Deligny, 70 ans, est introuvable depuis dimanche - Le Tampon : un manioc de 50 kilos découvert dans le jardin de la famille Payet - Diagonale des Fous : premiers pointages à Mare à Boue, Mathieu Blanchard en tête

Martinique : l'Etat d'accord pour baisser le prix de l'alimentaire de 20%

Un accord, mais une crise qui se poursuit: l'Etat a annoncé mercredi soir avoir signé un accord, notamment avec les distributeurs, pour baisser de "20% en moyenne" les prix de l'alimentaire en Martinique, théâtre depuis septembre d'une mobilisation contre la vie chère.

Disparition : Christian Deligny, 70 ans, est introuvable depuis dimanche

Ce jeudi 17 octobre 2024, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver Christian Deligny. Agé de 70 ans, il aurait quitté son domicile du Tévelave le dimanche 13 octobre 2024 à 6h20 et ne serait pas rentré depuis. Il était habillé d'une veste couleur noir, d'un pantalon de jogging gris, de baskets noires et d'une casquette couleur noir. L'homme mesure 1.80m pour 70 kg.

Le Tampon : un manioc de 50 kilos découvert dans le jardin de la famille Payet

Ce jeudi 17 octobre 2024, c'est une incroyable découverte qui a été faite dans le jardin familial de la famille Payet à la Châtoire au Tampon. Les deux jardiniers, Christian Payet et Thierry Comtois, ont déterré un manioc datant de dix ans et pesant environ… 50 kilos.

Diagonale des Fous : premiers pointages à Mare à Boue, Mathieu Blanchard en tête

Les choses sérieuses ont commencé pour les 7.300 coureurs du Grand raid 2024. Le relais Zembrocal a pris le départ de la place de la mairie de Saint-Joseph à 17h ce jeudi 17 octobre 2024. A 22 h, cela a été au tour des folles et des fous de la Diagonale d'être lâchés sur les sentiers. Seuls les coureurs du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Métis trail devront patienter jusqu'à vendredi pour prendre le départ. Toutes et tous n'ont qu'un seul objectif en tête : franchir la ligne d'arrivée de La Redoute à Saint-Denis. Comme chaque année, Imaz Press vous fera suivre en direct ces trois jours de courses grâce à nos journalistes et photographes sur le terrain mais également grâce nos infiltré(e)s.