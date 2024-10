Grand Raid 2024 : "folles" et "fous" vont (bientôt) envahir les sentiers

Nous y sommes. Le jeudi 17 octobre 2024 est enfin arrivé. Dans quelques heures, les 7.300 coureurs du Grand Raid vont enfin vivre le grand frisson, celui de passer la ligne de départ des courses folles au cœur des sentiers de La Réunion. Les premiers à être lâchés seront les relayeurs du relais Zembrocal à 17 heures depuis la mairie de Saint-Joseph. À 22 heures, le coup d'envoi de l'épreuve reine – la Diagonales des Fous – sera donné à Saint-Pierre. Seuls les coureurs du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Métis trail peuvent encore un peu souffler, puisque le coup d'envoi aura lieu ce vendredi. Tous n'ont qu'un seul objectif en tête – comme chaque année – franchir la ligne d'arrivée de La Redoute à Saint-Denis. Comme chaque année, Imaz Press vous fera suivre en direct ces trois jours de courses grâce à nos journalistes et photographes sur le terrain mais également grâce nos infiltré(e)s (Photo : www.imazpress.com)

Ce mercredi 16 octobre 2024, tous ont pu récupérer leurs dossards sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Sac visé sur le dos, baskets aux pieds, dossard bien accroché… reste désormais aux 7.300 coureurs de patienter sagement le temps du départ.

Parmi les coureurs, il y a nos infiltré(e)s. Victor, Thibault, Anaïs ou encore Stéphanie… des raideurs et raideurs venus de La Réunion et d'ailleurs qui nous ferons vivre ces courses de l'intérieur, à défaut nous-mêmes de s'y lancer.

Pour suivre les courses et vos coureurs, vous pouvez vous rendre ici ou encore ici.

- Le relais Zembrocal en ouverture -

Premiers à s'élancer à l'assaut des sentiers de La Réunion, les 888 relayeurs du Zembrocal. 529 hommes, 359 femmes, de 20 à 70 ans et venus de dix pays différents.

Un relais de 149 km pour 9.115 mètres de dénivelé positif. Dont le départ de se fera de la mairie de Saint-Joseph à 17 heures ce jeudi.

Les premiers étant attendus vers 15h30 à La Redoute et les derniers jusqu'à 8h45.

- L'épreuve reine, la Diagonale des Fous -

À 22 heures pile, de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, ce ne sera pas quatre vagues mais une seule et même vague qui s'élancera, soit 2.937 coureurs. Âgé de 20 à 75 ans, ils représentent 35 pays.

Le départ se fera par sas selon l'indice ITRA (International Trail Running Association) de chaque coureur. Il y aura un sans élite et quatre sas de départ.

Au programme de cette course folle, 175 km et 10.150 mètres de dénivelé, soit dix kilomètres de plus que l'an dernier.

Si le départ se fait à 22 heures, le premier arrivé est attendu vers 21h30 au stade de Saint-Denis. Les derniers auront eux jusqu'à dimanche 16 heures pour franchir la ligne d'arrivée.

Parmi les élites, les Réunionnaise Julia Brulin, Sylvaine Cussot et Amélie Huchet. Pour l'Hexagone, il y a Manon Bohard ou encore Jennifer Lemoine.

Du côté des hommes, on reconnaît les noms du Suisse Jean-Philippe Tschumi, du Réunionnais Judicaël Sautron, de Matthieu Blanchard, Germain Grangier, Cédric Chavet mais surtout le gagnant de l'édition 2023, Aurélien Dunand-Pallaz.

- Un départ matinal pour la Mascareignes -

À 1 heure ce vendredi 18 octobre, c'est dans le cirque de Salazie, à Hell-Bourg, que la première vague de la Mascareignes va partir.

Au départ, 1.636 coureurs, 985 hommes et 564 femmes de 20 pays différents et dont les âges varient de 20 à 78 ans.

70km et 4.000 mètres de dénivelé positif à avaler dans les montagnes réunionnaises.



Les premiers sont attendus à 9 heures à la Redoute, tandis que les derniers auront jusqu'à 22h10 pour arriver au bout.

- Le Trail de Bourbon pour une vague bleue -

Avant-dernière course à s'élancer, le Trail de Bourbon. 1.260 traileurs au départ de Cilaos à 21 heures ce vendredi 18 octobre. Si le plus jeune a 21 ans, le plus âgé à 76 ans.

Chaque sportif devra affronter 100km de parcours pour 6.120 mètres de dénivelé.

Arrivées des premiers à midi le samedi 19 octobre. Les derniers auront jusqu'à dimanche, 15h10 pour franchir l'ultime barrière horaire.

- La petite nouvelle, la Métis Trail pour terminer -

Nouvelle course qui fait son apparition cette année, la Métis trail. Le départ se fera à 7h30 de Saint-Paul le samedi 19 octobre. Pour cette première édition, 579 personnes se sont inscrites.

Si la plus jeune a 22 ans, le plus âgé a, lui, 73 ans.

Une nouvelle course de 50km et 2.500 mètres de dénivelé.

Les premiers arrivés sont attendus samedi à midi. Les derniers auront jusqu'au samedi, 21h30, pour arriver à bout de cette course.

Parmi les figures de cette année, Marcelle Puy, quintuple vainqueure du Grand Raid.

- Plusieurs routes forestières fermées au public pendant la course -

Pour le bon déroulement de la compétition, plusieurs routes forestières resteront fermées pendant le Grand Raid. L'ONF demande d'ailleurs à chaque usager de la forêt d'adopter une attitude citoyenne et responsable en ramenant ses déchets et en ne dégradant ni la faune, ni la flore réunionnaise.

La circulation est interdite (sauf aux véhicules de l'organisation) sur les routes forestières :

- Route forestière du Volcan (RF 5) : du jeudi 17/10 à 15h00 au vendredi 18/10 à 12h00,

- Route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs. Fermée à la circulation dans le sens montant et autorisée dans le sens descendant, du vendredi 18/10 à 1h00 au samedi 19/10 à 3h00,



- Route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs du vendredi 18/10 à 1h00 au samedi 19/10 à 3h00.



En dehors de ces dates, pour permettre l'achèvement des travaux de requalification des belvédères du Maïdo menés par le Département, qui font régulièrement l'objet d'incivilités de la part des visiteurs du site, l'ONF rappelle que la circulation reste totalement interdite depuis l'aire de la messe jusqu'au terminus du parking du Maïdo, de 6h00 à 9h00, du lundi au vendredi jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Cette fermeture doit permettre l'organisation en toute sécurité des convois de matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Les visiteurs sont invités à reporter leur visite sur les créneaux d'ouverture de la route, en journée ou le week-end.

Stationnement interdit sur la route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs du vendredi 18/10 à 1h00 au samedi 19/10 à 3h00.

